China entrará como socio del Gran Telescopio Canarias

El Gran Telescopio de Canarias (GTC) y la Academia de Ciencias de China avanzan en su colaboración científica que podría culminar con la incorporación formal del gigante asiático como socio internacional, mediante el desarrollo de un nuevo instrumento óptico de alta precisión para la detección de planetas similares a la Tierra.
El director del GTC, Romano Corradi, explicó ayer en Radio Nacional de España que ambas instituciones “mantienen una cooperación científica desde hace una década” y que la “relación es magnífica”.
Así, investigadores chinos ya “acceden de manera temporal a tiempo de observación del telescopio y mantienen una elevada producción científica” basada en datos obtenidos desde el Roque de Los Muchachos.
Corradi señaló que la Academia de Ciencias de China tiene interés en incorporarse como socio internacional del GTC, del mismo modo que ya participan México y la Universidad de Florida. Para ello, el organismo chino desarrolla un nuevo instrumento científico “de gran complejidad, con un coste superior a los 20 millones de euros”, que será instalado en el telescopio una vez finalizado.
El proyecto, dividido en dos fases, está siendo diseñado en China con un calendario de entrega prevista entre 2027 y 2028 para la primera parte, mientras que la segunda se completaría entre 2029 y 2030.
Hallar otra Tierra
El nuevo instrumento óptico estará destinado a la búsqueda y caracterización de planetas de tamaño similar a la Tierra situados en zonas habitables alrededor de estrellas parecidas al Sol.
Corradi explicó que actualmente resulta “relativamente sencillo” detectar grandes planetas gaseosos cercanos a sus estrellas, pero que identificar mundos similares a la Tierra “requiere niveles de precisión mucho más elevados”.
En la actualidad, solo existe un instrumento con capacidades comparables instalado en el telescopio VLT, en Chile, por lo que el dispositivo proyectado para el Gran Telescopio de Canarias sería el primero de estas características ubicado en el hemisferio norte.
El director del GTC recordó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó recientemente un expositor del Gran Telescopio de Canarias durante su viaje oficial a China, subrayando que no es la primera vez que el Observatorio sirve como escaparate de la colaboración científica entre ambos países.