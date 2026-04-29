Eclipse total de sol en Canarias: horas y zonas en las que podrás disfrutar de un evento único

Canarias se prepara para ser uno de los escenarios privilegiados del acontecimiento astronómico más importante del siglo en España. El próximo miércoles 12 de agosto de 2026, el archipiélago será testigo directo del eclipse total de sol que volverá a ser plenamente visible desde la península tras más de cien años de espera. Aunque la franja de totalidad absoluta cruzará la geografía peninsular de oeste a este, las Islas Canarias disfrutarán de una versión parcial de alto impacto, con niveles de oscuridad que prometen un espectáculo visual inolvidable durante el atardecer.
Dónde ver el Eclipse total de sol en Canarias: islas y municipios clave
A pesar de que el 100% de la ocultación se registrará en el norte de la península, el archipiélago vivirá un oscurecimiento notable del cielo. Según los datos facilitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el fenómeno será visible en todas las islas con porcentajes de ocultación que superarán el 66%.
Los puntos geográficos con mayor visibilidad en las islas serán los siguientes:
- La Graciosa: Será el “balcón” principal de Canarias, alcanzando un 73,83% de ocultación.
- Lanzarote: Le sigue muy de cerca con un 73,72% de visibilidad parcial.
- Tenerife: En la isla tinerfeña, el porcentaje variará según la ubicación. Santa Cruz de Tenerife registrará el dato más alto con un 70,07%, mientras que en el sur, en Arona, la intensidad será del 68,33%.
- El Hierro: Será el punto donde el fenómeno sea menos intenso, aunque mantendrá un notable 66,33% de ocultación.
Un atardecer único: El visor del IGN y la “tríada de eclipses”
Para facilitar el seguimiento de este Eclipse total de sol, el IGN ha habilitado una herramienta interactiva que permite consultar, mediante código postal, la hora exacta de inicio, el punto máximo y el final del eclipse en cada municipio. Es fundamental recordar que, al producirse cerca de la puesta de sol, los observadores deberán buscar lugares con buena visibilidad hacia el horizonte oeste para no perderse el clímax del evento.
Este fenómeno no vendrá solo. El eclipse de agosto de 2026 marca el inicio de la denominada “tríada de eclipses ibéricos”, un ciclo excepcional que incluye:
- 12 de agosto de 2026: Eclipse total de sol.
- 2 de agosto de 2027: Un segundo eclipse total visible en España.
- 26 de enero de 2028: Un eclipse anular que cerrará este periodo de oro para la astronomía.
Tras este ciclo de tres años, España entrará en un largo “ayuno” astronómico, ya que no volverá a producirse un eclipse solar total visible desde nuestro territorio hasta el año 2053.
Precauciones y seguridad para la observación
Los expertos en astronomía y salud insisten en que, aunque el eclipse total de sol genere una gran expectación, nunca se debe mirar directamente al astro sin la protección adecuada. Es estrictamente necesario el uso de filtros homologados o gafas especiales para eclipses, evitando remedios caseros como radiografías o cristales ahumados que pueden causar daños irreversibles en la retina.
El fenómeno comenzará a nivel global a las 17:34 horas en el mar de Bering y concluirá a las 21:58 horas en el Atlántico, con una duración total de algo más de cuatro horas. En España, el momento de máxima ocultación se espera alrededor de las 19:30 horas, coincidiendo con la bajada del Sol, lo que teñirá el cielo de tonalidades únicas bajo uno de los cielos más limpios de Europa como es el de Canarias.