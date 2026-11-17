El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) se ha pronunciado este martes, 17 de noviembre, sobre la secuencia de siete terremotos registrada en apenas 35 minutos al norte de Tenerife. El organismo señala que esta actividad sísmica es poco habitual en la zona, aunque aclara que, por sí sola, “no constituye un indicio de cambios en la actividad volcánica” de la Isla.
Según ha informado Involcan a través de sus redes sociales, los movimientos fueron detectados por la Red Sísmica Canaria entre las 06:12 y las 06:47 horas, con epicentros situados a unos dos o tres kilómetros al norte de Icod de los Vinos.
Los terremotos se localizaron a una profundidad aproximada de 14 kilómetros, con magnitudes comprendidas entre 0,8 y 1,7, de acuerdo con los registros de este organismo.
Qué dice Involcan sobre los terremotos en Tenerife
El Instituto Volcanológico de Canarias ha explicado que la concentración de varios movimientos sísmicos en un intervalo tan reducido de tiempo no es frecuente en esta zona del norte de la Isla.
Sin embargo, el organismo científico ha descartado que esta secuencia sea, por sí misma, una señal de modificaciones en la actividad volcánica.
“Aunque esta actividad sísmica es poco habitual en esta zona, no constituye, por sí misma, un indicio de cambios en la actividad volcánica de Tenerife”, señala Involcan en su publicación.
El instituto añade que estos terremotos se enmarcan dentro de la actividad sísmica volcano-tectónica que se registra habitualmente tanto en Tenerife como en sus alrededores.
Este tipo de actividad está relacionada con procesos de fracturación o movimiento de las rocas en un entorno volcánico. Su detección no implica necesariamente que se esté produciendo un ascenso de magma ni que exista una erupción inminente.