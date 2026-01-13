El gran eclipse total de 2026 cruzará Canarias: el municipio de Tenerife donde mejor se verá

El miércoles 12 de agosto de 2026, Canarias será uno de los grandes escenarios del acontecimiento astronómico más relevante del siglo en España: el eclipse total de Sol que volverá a ser 100% visible desde la Península por primera vez en más de cien años y que en el Archipiélago podrá observarse como parcial con porcentajes de ocultación muy elevados.
Aunque la totalidad se concentrará en amplias zonas de la Península, las Islas vivirán un atardecer marcado por un oscurecimiento notable del cielo, con especial protagonismo de La Graciosa, Lanzarote y Tenerife, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Canarias: dónde se verá mejor el eclipse
En el Archipiélago, el eclipse será visible como parcial, pero con porcentajes de ocultación superiores al 66% en todas las Islas, lo que permitirá disfrutar de un espectáculo astronómico de gran impacto visual durante el atardecer.
- La Graciosa será el punto de Canarias con mayor visibilidad, alcanzando un 73,83% de ocultación del Sol.
- Lanzarote le seguirá muy de cerca, con un 73,72%.
En Tenerife, el IGN ofrece un localizador que permite consultar los datos introduciendo el código postal, con información municipio por municipio sobre intensidad, horario y posición del Sol:
- Santa Cruz de Tenerife será el municipio con mayor porcentaje de visibilidad de la Isla: 70,07%.
- Arona registrará la menor intensidad, con un 68,33%.
En el conjunto del Archipiélago, El Hierro será la Isla donde menos se oscurezca el Sol, con un 66,33% de visibilidad parcial, aunque el fenómeno seguirá siendo claramente perceptible.
“Más de diez millones de personas viajarán a España para presenciarlo”
La dimensión del eclipse fue destacada por Sara García, la primera mujer astronauta española, durante su intervención en el programa ‘La Revuelta’, presentado por David Broncano en Televisión Española.
“Va a ocurrir algo único este verano”, afirmó, subrayando que “no se veía un eclipse total de este tipo desde 1905”. La astronauta adelantó además que se espera que más de diez millones de personas viajen a España para presenciar el fenómeno, lo que sitúa al país —y también a Canarias— en el centro del interés científico y turístico internacional en 2026.
El eclipse tendrá lugar durante la puesta de sol del miércoles 12 de agosto, lo que obligará a buscar zonas con buena visibilidad hacia el oeste para disfrutar de la observación en condiciones óptimas. En Canarias, este detalle será clave para apreciar con claridad el recorte progresivo del Sol a medida que descienda hacia el horizonte.
Al producirse en pleno verano, las probabilidades de cielos despejados son elevadas, lo que incrementa las opciones de una observación nítida desde buena parte del Archipiélago.
El visor del IGN: consulta por municipio y código postal
El Instituto Geográfico Nacional ha habilitado una herramienta interactiva que permite conocer:
- El porcentaje exacto de oscurecimiento en cada municipio.
- La hora de inicio, máximo y final del eclipse.
- La posición del Sol durante el fenómeno.
- El recorrido de la franja de totalidad y las áreas donde el eclipse será parcial.
Además, en la pestaña “Desde las capitales de provincia” se puede consultar la evolución completa del eclipse en cada ciudad, y en las tablas, los datos detallados localidad por localidad.
Los expertos recuerdan la importancia de extremar las precauciones y observar el Sol únicamente con filtros homologados, evitando la visión directa sin protección.
La Península: eclipse total al 100%
Mientras en Canarias el eclipse será parcial, en la Península se alcanzará el 100% de ocultación del Sol alrededor de las 19:30 horas, especialmente en amplias zonas de la mitad norte. La franja de totalidad cruzará España de oeste a este y pasará por capitales como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, València y Palma.
España se encuentra en el tramo final de esa franja, por lo que el fenómeno se producirá muy cerca de la puesta de sol, un rasgo que también compartirá Canarias en su observación parcial.
Una cita irrepetible durante décadas
Tras el eclipse del 12 de agosto de 2026, el siguiente eclipse total visible desde España se producirá el 2 de agosto de 2027, seguido de uno anular el 26 de enero de 2028, completando la denominada triada de eclipses ibéricos.
Después de ese ciclo, no volverá a ser posible observar un eclipse solar total desde España hasta 2053.
El fenómeno será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 17:34 horas en el mar de Bering y finalizará a las 21:58 horas en el océano Atlántico, con una duración total de 264 minutos.
Un acontecimiento histórico que, como recordó Sara García ante millones de espectadores, situará a España en el foco mundial de la observación astronómica… y que en Canarias se vivirá con un protagonismo especial, isla por isla y municipio por municipio, bajo uno de los cielos más privilegiados de Europa.