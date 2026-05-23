Científicos, ecologistas y colectivo ciudadanos exigen blindar los yacimientos fósiles de Canarias

Canarias cuenta con tesoros fósiles “únicos en el mundo”. Sin embargo, tal y como alertan científicas de la Universidad de La Laguna (ULL) la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello y la Plataforma Ecomarca, muchos de estos yacimientos paleontológicos -enclaves situados principalmente en las denominadas Bandas del Sur de Tenerife, donde se conservan vestigios de la vida que habitó las Islas hace miles de años- están en peligro ante la falta de una legislación que les otorgue una protección “real y eficaz”.
“En los últimos años hemos detectado proyectos previstos para la instalación masiva de aerogeneradores precisamente en las zonas donde se localizan muchos de estos depósitos fósiles”, denunció Alicia Mujica, portavoz de la Plataforma Ecomarca, durante una rueda de prensa convocada ayer para informar sobre esta situación. Expertas y colectivos señalan concretamente las carencias del anteproyecto y de la futura Ley de Biodiversidad de Canarias, actualmente en fase de análisis tras el cierre del periodo de alegaciones.
“No queremos desmontar el proyecto actual, sino mejorarlo”, apuntó la paleontóloga e investigadora de la Universidad de La Laguna Carolina Castillo. Entre las distintas propuestas presentadas, reclaman un capítulo específico dedicado al patrimonio paleontológico en el que se definan “con mayor claridad los procedimientos y responsables de protección” y se incorpore “explícitamente a las universidades en los procesos de evaluación y catalogación”.
También solicitan la creación de un inventario oficial de yacimientos, el establecimiento de figuras de protección concretas para enclaves ya estudiados y publicados científicamente, así como facilitar la creación de paleoparques o áreas integrales de protección.
Estas alegaciones al anteproyecto de ley se suman a las del Partido Animalista Pacma, que ha calificado el texto de “letal y obsoleto” por incluir medidas “letales” como la erradicación de especies.
Un gran valor
Lo ideal, afirman, sería contar con una ley específica para la paleontología -un modelo similar al de la Ley de Patrimonio Cultural-, aunque, si finalmente la protección se articula dentro de la futura Ley de Biodiversidad de Canarias, “también sería positivo”, ya que “lo importante es que exista una protección real y eficaz” para un patrimonio que, defienden, “no solo tiene una dimensión científica, sino también educativa, social y económica”.
Según expuso Castillo, la paleontología es “el legado que nos deja la naturaleza: los animales, las plantas, la evolución y los procesos ambientales que han dado forma a nuestras islas”. Unos restos fósiles que, además de aportar datos “muy relevantes” para el estudio del cambio climático, podrían impulsar nuevas actividades en Canarias, por ejemplo, a través de los llamados paleoparques.
“Tenemos el geoparque de Azores, cuya figura de protección ha generado importantes beneficios científicos, educativos y socioeconómicos desde su puesta en marcha”. Algo que, sostienen, podría replicarse para impulsar el desarrollo sostenible y posicionar al Archipiélago como referente internacional en investigación paleontológica y vulcanológica.