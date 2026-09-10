El BOE confirma dos proyectos mineros en Canarias: ¿qué buscan y para qué sirve?

Dos permisos para investigar la posible existencia de puzolanas en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, han sido admitidos definitivamente a trámite por la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias. Los expedientes, llamados Lomo Galeón y Los Caideros, suman 14 cuadrículas mineras.
La publicación aparece este jueves, 10 de septiembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las dos solicitudes han sido presentadas por la empresa Feronia Holdings Limited.
Qué buscan exactamente estos proyectos Canarias
Las puzolanas son materiales naturales, normalmente de origen volcánico, que pueden utilizarse en la fabricación de cemento y otros productos de construcción.
En este caso, el objetivo de los permisos es comprobar si este recurso existe en las zonas solicitadas y conocer sus características. No obstante, esto no significa que se haya autorizado una mina ni que vaya a comenzar una explotación.
El permiso Lomo Galeón abarca ocho cuadrículas mineras, mientras que Los Caideros comprende otras seis. Ambos están dentro del término municipal de San Bartolomé de Tirajana.
Por qué todavía no se puede hablar de una mina
La admisión a trámite abre ahora un plazo de 15 días para que las personas que acrediten la condición de interesadas puedan personarse en los expedientes.
La documentación puede consultarse en el Servicio de Minas de Las Palmas de Gran Canaria y en la web del Gobierno de Canarias.