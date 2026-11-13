Vuelve el mito de Frankenstein en el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife con Espido Freire y Lorenzo Luengo

El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife se convertirá el próximo 27 de noviembre en el escenario de una de las propuestas más especiales de esta sexta edición del Festival de Literatura y Género Histórico de Tenerife. La escritora Espido Freire y el novelista Lorenzo Luengo protagonizarán el encuentro Mary Shelley: Cuando los dioses crean monstruos, encuentro que recupera el origen de uno de los personajes con mayor influencia en la literatura universal.
La cita, que comenzará a las 18.00 horas, combina historia, literatura y teatro en uno de los edificios más emblemáticos de Santa Cruz de Tenerife, el recientemente recuperado Templo Masónico. Un enclave único donde Freire y Luengo invitarán al público asistente a reflexionar sobre algunas de las cuestiones e inquietudes que se planteó Shelley con tan solo 18 años, hace ya más de dos siglos, y que siguen vigentes en la actualidad.
De la mano de Espido Freire, licenciada en Filología Inglesa y ganadora más joven del Premio Planeta con Melocotones helados (1999), y Lorenzo Luengo, escritor, traductor y estudioso del Romanticismo inglés, responsable de una nueva traducción de la novela para el volumen ‘Frankenstein resuturado’, publicado en 2018 con motivo del bicentenario de su aparición, el público viajará hasta el verano de 1816 cuando un grupo de jóvenes escritores se reunió en Villa Diodati, a orillas del lago Lemán, cerca de Ginebra. Un encuentro marcado por las lluvias persistentes, el frío intenso y los cielos nublados, lo que pasó a llamarse el año sin verano. Entre aquellos asistentes estaba la joven Mary Godwin, quien años después sería conocida como Mary Shelley. Unas jornadas de encierro literario que dio lugar a pensamientos filosóficos, conversaciones sobre la anatomía, la ciencia y la electricidad. Inquietudes que dieron lugar a la creación de dos grandes personajes con proyección universal, el vampiro de John Polidori, y Frankenstein o el moderno Prometeo, de Shelley.
Más de dos siglos después, la novela continúa planteando interrogantes sobre la vida, la muerte o la ambición humana. Freire y Luengo no solo llevarán a cabo una lectura conjunta de la obra, además desvelarán sus secretos más ocultos.
Frankenstein cobra vida en el Templo Masónico
Una de las partes centrales de este encuentro será la recreación teatral de la obra a cargo de la Asociación Cero Culture de Úbeda, a partir de las 19.00 horas. Una experiencia que permitirá revivir el mito a través de la literatura y de las artes escénicas.
La representación tendrá como escenario el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, un edificio de gran valor arquitectónico e histórico. Su recuperación y apertura a la ciudadanía lo han convertido en un espacio destacado de la vida cultural de la ciudad. La presencia del festival en este enclave permitirá acercar su patrimonio a nuevos públicos y reivindicar los espacios históricos como escenarios culturales vivos.
La jornada concluirá con la presentación de El don Tenebroso, de Lorenzo Luengo, prevista para las 20.10. Una obra que recorre el universo de los poetas románticos, sus obsesiones y su fascinación por lo sobrenatural. Entrada libre hasta completar aforo.
Cuatro efemérides que conectan literatura, cine e historia
Esta sexta edición del festival estará marcada por cuatro efemérides que permitirán volver sobre algunas obras destacadas de la literatura y el cine.
La primera se remonta a 1826, cuando James Fenimore Cooper publicó El último mohicano, una novela que, dos siglos después, continúa siendo un referente de la narrativa histórica y de aventuras. En 1926 llegó a las pantallas El maquinista de la general, la célebre película de Buster Keaton que el festival conmemora con una proyección acompañada de música en directo. La tercera efeméride nos sitúa en 1936, año de publicación de Lo que el viento se llevó, la novela de Margaret Mitchell que cumple 90 años. Ambientada durante la Guerra de Secesión estadounidense y sus consecuencias, la obra alcanzó también una enorme popularidad gracias a su adaptación cinematográfica de 1939. Por último, se cumple el 175 aniversario de la desaparición de la autora Mary Shelley, la madre del género fantástico en la literatura, y alrededor de ello, el autor Lorenzo Luengo y Espido Freire ofrecerán una serie de conferencias en el Templo Masónico de Santa Cruz recreando el ambiente de Villa Diodati donde el mítico monstruo fue concebido por la joven Shelley en compañía de Lord Byron, John Polidori y Percy Byshee Shelley.
Con estas propuestas, Haciendo Historia reafirma su apuesta por acercar la cultura al público a través de distintas disciplinas artísticas, conectadas con la literatura, y ofrecer nuevas formas de disfrutarla.
Haciendo Historia, el festival de literatura y género histórico de Tenerife está patrocinado por el Cabildo de Tenerife a través de Acción Exterior, y el ayuntamiento de La Laguna a través de su Concejalía de Cultura y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales y cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, el Museo de Historia de La Laguna y Vinos Tacoronte Acentejo. El media partner oficial es el prestigioso medio Culturamanía y Binter se suma en esta edición como línea aérea oficial.