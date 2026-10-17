La espectacular sombra piramidal que proyecta el Teide: la NASA explica por qué ocurre

El Teide es capaz de proyectar sobre el océano Atlántico una enorme sombra con forma de pirámide casi perfecta, pese a que su cumbre tiene un relieve irregular. Este fenómeno natural, visible durante el amanecer y el atardecer cuando las condiciones lo permiten, ha vuelto a llamar la atención gracias a un vídeo compartido en TikTok por el usuario @tomas_omil.
En la grabación, el creador muestra la figura triangular que aparece en el horizonte tras completar una ascensión al pico más alto de España, situado a 3.715 metros sobre el nivel del mar.
“Mira lo que tenemos aquí, es la pirámide del Teide y es algo muy especial”, relata mientras enseña el paisaje. El excursionista destaca el esfuerzo realizado durante la subida para contemplar lo que describe como un “regalo que nos da la naturaleza”.
Aunque su apariencia puede recordar a una pirámide gigantesca extendida sobre el mar de nubes, la explicación de este fenómeno se encuentra en la posición del Sol, la sombra del volcán y un efecto de perspectiva.
¿Por qué la sombra del Teide tiene forma de pirámide?
La NASA ha explicado este fenómeno óptico en su sección Astronomy Picture of the Day (APOD), donde publicó imágenes de la sombra del Teide captadas por el astrofotógrafo Juan Carlos Casado.
La agencia espacial estadounidense señala que el volcán no tiene una forma piramidal perfecta. Sin embargo, su sombra adquiere una apariencia triangular cuando el Sol se encuentra cerca del horizonte.
La clave está en la perspectiva. Al amanecer, los primeros rayos solares iluminan el Teide desde el este y proyectan su sombra hacia el oeste, en dirección a La Gomera.
Como el Sol todavía está muy bajo, la sombra se alarga considerablemente sobre el océano y la atmósfera. Desde las zonas altas del volcán, sus bordes parecen converger en un mismo punto del horizonte.
La NASA utiliza una comparación sencilla para explicar este efecto: las vías paralelas de un tren parecen juntarse en la distancia, aunque mantienen siempre la misma separación.
Algo similar sucede con la sombra del Teide. Incluso si el volcán tuviera forma de cubo, la perspectiva haría que su proyección alargada pareciera estrecharse hasta formar un triángulo.
Por tanto, no se trata de que el volcán proyecte exactamente la silueta de una pirámide, sino de la manera en que el observador percibe la sombra desde una posición elevada.
Una sombra que puede alcanzar otras Islas
La altura del Teide y su posición sobre el Atlántico favorecen que el fenómeno resulte especialmente visible.
Según explica el portal oficial de Turismo de Canarias, durante el amanecer la sombra se extiende hacia La Gomera, mientras que al atardecer lo hace en dirección a Gran Canaria.
El fenómeno también puede apreciarse sobre un mar de nubes, que permite distinguir con mayor claridad la diferencia entre las zonas iluminadas y las que permanecen en sombra.
A medida que el Sol gana altura después de salir por el horizonte, la proyección se acorta progresivamente hasta desaparecer. Durante el atardecer sucede lo contrario: la sombra se alarga conforme el astro desciende.
Aunque la llamada sombra piramidal del Teide es uno de los fenómenos más característicos del paisaje tinerfeño, la NASA aclara que no es exclusivo de este volcán. También puede observarse desde otras montañas de gran altura cuando se dan condiciones similares.
¿Cuándo se puede ver la pirámide del Teide?
Los mejores momentos para contemplar la sombra triangular son los primeros minutos después del amanecer y los últimos antes de la puesta de Sol.
Su visibilidad depende de las condiciones atmosféricas, especialmente de la presencia de nubes y de la claridad del horizonte.
Para verla al amanecer, el observador debe mirar hacia el oeste, en dirección opuesta al Sol. Durante el atardecer, la proyección aparece hacia el este.
Esta diferencia también permite desmontar una creencia habitual: la sombra piramidal no aparece únicamente al amanecer, como podría interpretarse del vídeo, sino también durante la puesta de Sol.
La experiencia compartida por @tomas_omil muestra precisamente uno de esos momentos en los que la luz solar y la perspectiva permiten distinguir la enorme figura triangular desde las alturas del Teide.
“Todo el trabajo de la subida que hemos hecho para poder ver este regalo que nos da la naturaleza”, comenta el excursionista al contemplar el paisaje.