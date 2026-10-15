La Palma estrena cuatro telescopios gigantes capaces de detectar las explosiones más violentas del Universo

La Palma inaugura este jueves, 15 de octubre, un conjunto de cuatro telescopios gigantes capaces de detectar algunos de los fenómenos más violentos del Universo. Instalados en el Observatorio del Roque de los Muchachos, estos instrumentos podrán cambiar de posición en menos de 20 segundos para estudiar explosiones cósmicas y ayudar a los científicos a determinar su origen.
Se trata de los Large-Sized Telescopes (LST), cuatro telescopios de gran tamaño que formarán parte del futuro Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), una infraestructura internacional destinada al estudio de los rayos gamma de muy alta energía.
La inauguración supone la finalización de la construcción de los cuatro LST previstos para el emplazamiento de CTAO-Norte, aunque los instrumentos todavía deberán completar distintas pruebas antes de su aceptación formal para las operaciones científicas del observatorio.
El proyecto cuenta con la participación de más de 500 científicos e ingenieros de 11 países, entre ellos España, Japón, Alemania, Francia e Italia.
Capaces de moverse en menos de 20 segundos
Una de las características más llamativas de estos instrumentos es su velocidad de reacción. A pesar de sus 45 metros de altura y unas 100 toneladas de peso, cada telescopio puede dirigirse hacia cualquier punto del cielo en menos de 20 segundos.
Esta capacidad permitirá responder rápidamente a las alertas emitidas por otros observatorios cuando detecten fenómenos astronómicos de gran intensidad.
El director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valentín Martínez Pillet, ha explicado este jueves que los nuevos instrumentos están diseñados para estudiar el Universo más energético y observar explosiones que ocurren en periodos muy breves.
Según ha detallado en declaraciones a los medios, los telescopios podrán reaccionar ante las señales enviadas por otras instalaciones científicas y orientarse hacia el lugar donde se haya producido el fenómeno.
A diferencia de los telescopios convencionales, los LST carecen de cúpula. Su diseño responde a la necesidad de moverse con rapidez para captar señales que pueden desaparecer en poco tiempo.
Los cuatro instrumentos podrán funcionar de manera independiente, aunque uno de sus principales objetivos será trabajar de forma coordinada para mejorar la detección y localización de las fuentes de radiación.
Cada uno dispone de un reflector de 23 metros de diámetro, diseñado para recoger señales extremadamente débiles.
Cómo detectarán las explosiones más energéticas
Los telescopios Cherenkov están diseñados para estudiar fenómenos que emiten rayos gamma, una forma de radiación electromagnética de gran energía.
Entre los objetos y acontecimientos que podrán investigar figuran los estallidos de rayos gamma y los núcleos activos de galaxias, donde se producen algunos de los procesos físicos más extremos conocidos.
Estos telescopios no captan directamente los rayos gamma como lo hace una cámara convencional con la luz visible.
Cuando esta radiación alcanza la atmósfera terrestre, interactúa con sus componentes y genera cascadas de partículas. Estas producen una luz extremadamente tenue y breve, conocida como luz Cherenkov.
Los grandes espejos de los LST recogen esa señal, que permite a los científicos reconstruir información sobre la radiación original y estudiar los fenómenos que la generan.
Su diseño está especialmente adaptado para detectar rayos gamma en la parte de menor energía del rango que estudiará el CTAO. Por este motivo, los telescopios necesitan superficies reflectoras de grandes dimensiones.
El Gran Telescopio Canarias también participará
El director del IAC ha destacado que los telescopios Cherenkov podrán colaborar con otros instrumentos del Observatorio del Roque de los Muchachos, entre ellos el Gran Telescopio Canarias (GTC).
El objetivo es combinar observaciones realizadas en diferentes rangos del espectro electromagnético para obtener una visión más completa de los fenómenos astronómicos.
Martínez Pillet ha explicado que los LST permitirán identificar la procedencia de determinadas emisiones de rayos gamma, mientras que otros telescopios podrán estudiar las características de los objetos responsables.
De esta forma, cuando se detecte una explosión cósmica, los investigadores podrán analizar su radiación de alta energía y complementar posteriormente esos datos con observaciones del GTC.
Esta combinación de instrumentos amplía las posibilidades científicas del observatorio palmero, que reúne telescopios especializados en distintos tipos de radiación.
Una inversión de hasta 30 millones por telescopio
Según las cifras facilitadas este jueves por Valentín Martínez Pillet, cada uno de los cuatro grandes telescopios ha requerido una inversión aproximada de entre 25 y 30 millones de euros.
La construcción ha sido desarrollada por la Colaboración LST, integrada por más de 500 especialistas de 25 instituciones de 11 países.
El primero de estos instrumentos, denominado LST-1, fue inaugurado en 2018 y desde entonces ha participado en actividades de puesta a punto y observaciones científicas.
A este telescopio se suman ahora otros tres, completando el conjunto de los cuatro grandes instrumentos previstos para CTAO-Norte.
La instalación de la última cámara, correspondiente al LST-2, se completó el 12 de junio de 2026, lo que permitió finalizar la principal fase de ensamblaje de los cuatro telescopios.
La Palma contará con más telescopios del Cherenkov
La inauguración de los LST representa un avance en la construcción del CTAO, que tendrá instalaciones en el hemisferio norte, en La Palma, y en el hemisferio sur, en Chile.
El objetivo de esta infraestructura internacional es convertirse en el observatorio de astronomía de rayos gamma más grande y potente del mundo.
Además de los cuatro grandes telescopios, está prevista la incorporación de telescopios de tamaño medio (MST) en el Observatorio del Roque de los Muchachos.
El IAC trabaja en el proyecto de instalación de los primeros cinco MST de CTAO-Norte, que complementarán las capacidades de los instrumentos inaugurados este jueves.
Los LST deberán superar una fase de puesta en marcha antes de su aceptación formal por parte de la organización central del CTAO. Según la planificación difundida por el consorcio, el LST-1 podría ser el primero en completar este proceso durante 2027.
Con estas instalaciones, La Palma amplía su capacidad para participar en investigaciones internacionales sobre el origen de la radiación de alta energía y algunos de los fenómenos más extremos del Universo.