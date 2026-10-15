De Hollywood a Canarias: Danny Trejo se suma al rodaje de una película de terror

El actor estadounidense Danny Trejo, conocido por películas como Machete y Abierto hasta el amanecer, se incorpora al reparto de Juntas hasta la muerte, una comedia de terror española que ha comenzado a rodarse este mes de octubre en diferentes localizaciones de Canarias. La producción combina suspense, violencia y humor negro, con un reparto encabezado por varias actrices del cine español.
La película está escrita y dirigida por Igna L. Vacas y cuenta con Stephanie Gil, Sandra Escacena, Aria Bedmar y Nira Osahia como protagonistas. También participan Carlos Santos, ganador de un Premio Goya, y Víctor Palmero, cuya colaboración especial figura en la información facilitada por la producción.
El proyecto supone el regreso de Trejo al cine de género, donde ha desarrollado buena parte de su carrera. El actor, uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, ha participado en títulos como Grindhouse, Machete y Abierto hasta el amanecer.
Según ha publicado el medio especializado Deadline, Trejo interpretará a Ossorio, un veterano comisario de policía cuyos métodos poco convencionales lo enfrentarán a las protagonistas de la historia.
Una fiesta que termina en tragedia
La trama de Juntas hasta la muerte gira alrededor de cuatro amigas inseparables: Zoe, Pam, Lisa y Amy. Todo comienza cuando Amy consigue entrar en la universidad y sus compañeras deciden organizar una fiesta para celebrar la noticia. Antes de la celebración, preparan una broma macabra con la intención de asustarla. Sin embargo, el plan termina de la peor manera posible. Un accidente provoca la muerte de Amy y las tres jóvenes, aterradas ante las consecuencias, optan por ocultar lo sucedido.
A partir de ese momento, cada intento de mantener el secreto desencadena nuevos problemas. Las visitas inesperadas, los testigos incómodos y las decisiones desesperadas dan paso a una sucesión de accidentes, cadáveres y mentiras. Mientras la Policía comienza a investigar lo ocurrido, Zoe, Pam y Lisa tendrán que afrontar las consecuencias de su pacto para protegerse entre ellas.
La película mezcla elementos del terror, el thriller y la comedia negra, con una estética visual que comienza siendo luminosa y colorida, pero que se transforma progresivamente a medida que aumenta la violencia.
Canarias, escenario del rodaje de la nueva película de Danny Trejo
El rodaje se desarrolla durante octubre de 2026 en distintas localizaciones de las Islas Canarias, aunque la información difundida por la producción no precisa los municipios ni las Islas elegidas. Para sus responsables, el Archipiélago constituye uno de los elementos importantes del proyecto por la variedad de escenarios que ofrece.
El productor Paco Sepúlveda ha explicado que el objetivo es realizar una película de género dirigida también al mercado internacional. “Nos propusimos hacer una película de género audaz, dinámica y descaradamente entretenida, impulsada por personajes femeninos y pensada desde el primer día para una audiencia internacional”, ha señalado.
Sepúlveda también ha destacado que “Canarias nos aporta la escala visual y la versatilidad que necesita la historia”, además de las posibilidades que ofrece el reparto para combinar terror y comedia negra. Entre sus intérpretes destaca Sandra Escacena, protagonista de Verónica, y Aria Bedmar, conocida por Hermana muerte, ambas producciones vinculadas al director Paco Plaza.
También figura Stephanie Gil, que participó en Terminator: Destino oscuro, y Nira Osahia, integrante del reparto de la serie Olympo. Completa el elenco anunciado Carlos Santos, ganador del Goya al mejor actor revelación por El hombre de las mil caras, junto a la colaboración especial de Víctor Palmero.