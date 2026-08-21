La Laguna, escenario de ‘The Last Seder’: la película internacional que se rueda este verano en Tenerife

La Laguna se ha convertido este verano en uno de los escenarios de The Last Seder, una película internacional dirigida por Natalie Bailey que se rueda en Tenerife. La producción ha elegido distintos puntos del municipio y mantendrá actividad vinculada al rodaje durante septiembre, con nuevas restricciones de tráfico ya programadas.
El propio Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna confirma oficialmente la presencia de la producción. Un bando municipal recoge alteraciones en distintas calles entre el 27 de julio y el 14 de septiembre de 2026 con motivo del rodaje de la película.
La cinta está dirigida por Natalie Bailey y escrita por Jason Venokur, quien también figura como productor ejecutivo del proyecto.
De qué trata ‘The Last Seder’
La historia gira en torno a Moshe Loewenstein, un estudiante universitario que regresa a casa para celebrar la Pascua judía con su familia.
Durante su etapa universitaria, el joven ha comenzado a utilizar el nombre de Mark mientras intenta construir una identidad alejada de las expectativas familiares.
La reunión cambia por completo cuando un empleado descontento de su padre irrumpe en la vivienda acompañado por varios cómplices. A partir de ese momento, la situación deriva hacia una amenaza mucho mayor en la que entra en juego una antigua reliquia con un componente mítico.
La película combina así tensión familiar, comedia, terror y elementos sobrenaturales.
La agencia que representa profesionalmente a Natalie Bailey describe The Last Seder como una comedia de terror y señala que será el segundo largometraje de la directora.
La Laguna, escenario del rodaje
El alcance de la producción en La Laguna puede comprobarse a través de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para facilitar las jornadas de filmación.
El dispositivo municipal afecta o ha afectado a puntos como calle Joaquín Turina, calle Quintín Benito, calle San Agustín, Camino Mesa Mota, calle Anchieta, avenida San Diego, Camino Fuente Cañizares y los alrededores de la Facultad de Bellas Artes.
Una parte importante de estas restricciones ya se produjo entre finales de julio y las primeras semanas de agosto.
Sin embargo, el calendario municipal confirma que todavía quedan jornadas relacionadas con el rodaje durante septiembre.
Entre el 1 y el 7 de septiembre estará prohibido estacionar en la calle Radioaficionados, a la altura de la Facultad de Bellas Artes, salvo para los vehículos autorizados de la productora.
También habrá restricciones en Camino Fuente Cañizares, junto al anexo del estadio de fútbol. El estacionamiento estará afectado entre el 8 y el 9 de septiembre y están previstos cortes intermitentes de circulación durante el desarrollo del rodaje.
Además, el Ayuntamiento amplió las medidas inicialmente previstas para Camino San Diego, entre paseo Oramas y Camino Fuente Cañizares.
En este tramo se contemplan cortes totales entre el 8 y el 11 de septiembre, desde las 18.00 hasta las 05.00 horas, salvo para los vehículos vinculados a la producción.
El Consistorio advierte de que los horarios pueden modificarse si las circunstancias del tráfico, el desarrollo del rodaje o motivos de seguridad así lo aconsejan.
De esta forma, La Laguna seguirá formando parte del escenario de The Last Seder durante las próximas semanas, dentro del rodaje que la producción desarrolla este verano en Tenerife.