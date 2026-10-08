La Laguna guarda un minuto de silencio por Maricarmen, cuyo desahucio ‘encendió’ las protestas por la vivienda en toda España

El Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha guardado este jueves, 8 de octubre, un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que falleció ayer en Madrid tras ser desahuciada de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas.
El homenaje también ha servido para recordar a Manuel Pérez Hernández, un vecino lagunero muy querido por su participación en las tradiciones del municipio.
El caso de Maricarmen ha tenido una importante repercusión nacional, al convertirse en uno de los símbolos de las protestas por el derecho a una vivienda digna en España.
Manuel Pérez Hernández
El minuto de silencio celebrado durante el Pleno municipal de este jueves también ha estado dedicado a Manuel Pérez Hernández, un vecino conocido por su implicación en las tradiciones y celebraciones populares de La Laguna.
Hace tres días, el alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, le dedicó un mensaje de despedida en sus redes sociales, en el que destacó su carácter alegre, su entusiasmo y su participación en la vida festiva de la ciudad.
El regidor recordó especialmente las originales pamelas que elaboraba Manuel, convertidas en una de sus señas de identidad durante las celebraciones locales.
En aquella publicación, Luis Yeray Gutiérrez puso en valor su creatividad y la alegría que transmitía, además de trasladar sus condolencias a familiares y allegados.
Con este minuto de silencio en el Pleno de La Laguna, la Corporación municipal ha rendido homenaje tanto al vecino lagunero como a Maricarmen, cuyo fallecimiento se ha producido en plena movilización social por el acceso a la vivienda en España.