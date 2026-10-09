El Supremo confirma la condena a Alvise por mensajes contra el jefe de Policía de Canarias

El Tribunal Supremo ha declarado firme la condena impuesta al eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, a pagar 10.000 euros de indemnización al jefe superior de Policía de Canarias por intromisión ilegitima en sus derechos a la intimidad personal y la propia imagen con la publicación de un mensaje en Telegram.
La sentencia se refiere a la difusión en la cuenta @AlvisePerez en Telegram, el 1 de marzo de 2023, de un mensaje que contenía la foto de Jesús María Gómez Martín junto al extracto de su currículum extraído de la página oficial de la Policía y otra imagen del jefe policial con su pareja sentimental posando frente a un espejo.
Junto a esa imagen se publicaba el siguiente comentario: “Aquí tenéis al Jefe Superior de Policía de Canarias recientemente nombrado por el PSOE junto a otra foto de alguien que ¿parece su gemelo? Fue ascendido tras el escándalo de las maletas de Delcy y Ábalos (durante el cual era el responsable del puesto fronterizo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas aquella noche). Adivinad en qué Tribunal está su hermana. No es personal, políticos y mercenarios. Tan sólo estoy mandando un mensaje: Vamos a por vosotros. Mañana, más”.
La publicación fue vista por decenas de miles de personas y tuvo más de 670 comentarios, muchos de ellos “insultantes y vejatorios”, señala el Supremo.
Un juzgado de primera instancia de Las Palmas de Gran Canaria consideró que el eurodiputado había cometido una intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad personal y la propia imagen del jefe policial y le declaró además responsable de los daños a su honor ocasionados por los comentarios de terceros a su publicación.
Por todo ello le condenó a retirar la publicación, publicar la sentencia e indemnizar al perjudicado con 10.000 euros, en una resolución que fue íntegramente confirmada por la Audiencia Provincial.
Ahora el Supremo convierte en firme esa sentencia al inadmitir el recurso de casación interpuesto por el condenado al que además impone el pago de las costas del proceso.