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El partido de Alvise Pérez inicia su actividad en Canarias de cara a las próximas elecciones

Se Acabó La Fiesta (SALF) comienza su organización territorial en las Islas con responsables en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas
El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez. Alejandro Martínez Vélez/Europa Press (Archivo)
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La formación Se Acabó La Fiesta (SALF), liderada por Alvise Pérez, ha informado este viernes de su implantación en Canarias, donde ha comenzado con sus actividades organizativas con el objetivo puesto en las próximas citas electorales.

En un comunicado en el que SALF asegura “Vinimos para quedarnos”, el secretario de Organización Nacional de la formación, Yeray Iglesias, ha asegurado que Canarias “es un bastión importante” en el territorio español.

Por su parte, el enlace provincial de SALF de Las Palmas, Clara Tejera, se ha referido al “pulso reivindicativo” de las islas, señalando que los canarios están “dispuestos a luchar para recuperar” lo que les pertenece; mientras que su homólogo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Herranz, se ha referido a las prioridades de la formación, tales como citó “la lucha contra la corrupción y el despilfarro” en el archipiélago.

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En este marco, desde Se Acabó La Fiesta se ha incidido en que la formación “nace por y para la sociedad civil”, al tiempo que se distancia “de la partitocracia y con la firme decisión de renovar” el sistema, haciendo con ello un llamamiento a los canarios a “sumarse al proyecto”.

Ante el inicio de Se Acabó La Fiesta en Canarias, la formación ha habilitado sus canales oficiales de contacto en el archipiélago.

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