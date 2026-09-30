España, Francia y Portugal reclaman a la UE mantener la financiación específica de Canarias

Los gobiernos de España, Francia y Portugal han reclamado a la Unión Europea que mantenga una financiación específica para las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, una petición que afecta directamente a Canarias como única región española con esta condición.
La posición conjunta figura en una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, según ha informado este miércoles el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
El ministro Ángel Víctor Torres sostiene que el documento firmado por Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Luís Montenegro supone una defensa de la financiación de estos territorios y reclama también el restablecimiento del POSEI, programa europeo dirigido a la agricultura de las regiones ultraperiféricas.
La iniciativa llega en plena negociación del próximo presupuesto comunitario. La propuesta de la Comisión para el periodo 2028-2034 plantea nuevos planes nacionales y regionales de asociación para gestionar los fondos europeos y establece que España, Francia y Portugal deberán incorporar medidas específicas para sus regiones ultraperiféricas.
Qué reclaman España, Francia y Portugal para las RUP
Según la información facilitada por Política Territorial, los tres países piden preservar la denominada ficha financiera de las RUP. Además, defienden que, en caso de articularse la financiación europea mediante planes nacionales, existan fondos específicamente destinados a estos territorios.
Torres considera que la carta supone “un paso importantísimo para preservar y proteger las singularidades de Canarias” y asegura que constituye una defensa de las condiciones específicas del Archipiélago ante el nuevo escenario presupuestario europeo.
Canarias forma parte de las nueve regiones ultraperiféricas de la UE junto a Azores y Madeira, pertenecientes a Portugal, y seis territorios franceses. La Comisión Europea reconoce que estas regiones afrontan condicionantes permanentes como la lejanía, la insularidad, el reducido tamaño y la dependencia de un número limitado de actividades económicas.
Estas particularidades cuentan con reconocimiento jurídico en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite adaptar determinadas políticas y normas comunitarias a las circunstancias específicas de las RUP.
La nueva estrategia europea para las regiones ultraperiféricas
La petición de los tres gobiernos se produce después de que la Comisión Europea presentara el 10 de septiembre una nueva estrategia para las Regiones Ultraperiféricas. El documento sustituye a la estrategia de 2022 y aborda cuestiones como su potencial geoestratégico, competitividad, resiliencia y cohesión social.
Bruselas destaca especialmente la posición de estos territorios para proyectar la presencia de la UE en el Atlántico, el Caribe, América del Sur y el océano Índico. La estrategia también plantea adaptaciones específicas en ámbitos como agricultura, pesca, fiscalidad o migración.
La carta de España, Francia y Portugal incide precisamente en que las políticas europeas deben reflejar esas singularidades y respalda las medidas específicas para las RUP.
Torres asegura que la posición conjunta de los tres Estados constituye el camino para reivindicar un Marco Financiero Plurianual que mantenga la protección específica de estos territorios.