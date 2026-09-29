Feijóo propone que las mutuas puedan dar el alta en bajas médicas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que, si llega al Gobierno, impulsará un cambio en las bajas laborales para permitir que las mutuas puedan dar el alta médica en determinadas patologías, según informa elDiario.es. Actualmente, en las bajas por contingencias comunes, estas entidades pueden formular propuestas de alta, pero no decidirla por sí mismas.
Feijóo avanzó esta propuesta durante un acto organizado por la patronal Cecot en Terrassa. Según recoge el citado digital, el dirigente popular situó la medida dentro de un paquete de actuaciones con las que pretende abordar el absentismo laboral y reforzar los mecanismos de control.
“¿Vamos a facilitar que en determinadas patologías las mutuas puedan dar altas? Sí”, afirmó Feijóo durante su intervención, tal y como recoge elDiario.es.
La propuesta supondría ampliar las competencias actuales de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, aunque el líder del PP no concretó qué patologías quedarían incluidas, cómo se articularía el procedimiento ni qué garantías o mecanismos de revisión acompañarían a una eventual alta.
Qué propone Feijóo para las bajas laborales
La posibilidad de que las mutuas concedan determinadas altas forma parte de un paquete más amplio anunciado este martes.
Según detalla el medio, Feijóo aseguró que pretende incrementar las plantillas de médicos evaluadores, reforzar el papel de las mutuas y facilitar que estas entidades puedan realizar pruebas diagnósticas.
“¿Vamos a incrementar las plantillas de los médicos evaluadores? Sí. ¿Vamos a reforzar el papel de las mutuas? Sí. ¿Vamos a facilitar que las mutuas hagan pruebas diagnósticas? Sí”, enumeró.
El presidente del PP defendió además mejorar la protección económica de las personas que padezcan enfermedades graves.
“Yo soy partidario, por tanto, de que aquellos enfermos graves no tengan una disminución de sus salarios por la desgracia de estar de baja”, señaló, según la información publicada por elDiario.es.
Feijóo vinculó estas medidas a la necesidad de combatir lo que considera un uso fraudulento de algunas bajas. “Tenemos que perseguir el fraude”, afirmó.
¿Pueden las mutuas dar actualmente el alta?
La respuesta depende del origen de la incapacidad temporal.
Las mutuas sí tienen competencias para emitir partes de baja, confirmación y alta cuando la incapacidad deriva de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, es decir, en las denominadas contingencias profesionales.
La situación es diferente cuando se trata de una enfermedad común o un accidente que no está relacionado con el trabajo.
En estos casos, las mutuas pueden efectuar labores de seguimiento y control y presentar una propuesta de alta, pero la normativa vigente no les atribuye con carácter general la decisión final de concederla.
Por tanto, la propuesta anunciada por Feijóo supondría ampliar sus facultades sobre determinadas bajas por contingencias comunes.
El dirigente popular no ha detallado todavía qué enfermedades o patologías podrían quedar afectadas por esta modificación.
Una reivindicación de las patronales
La posibilidad de que las mutuas puedan conceder altas en determinadas bajas por enfermedad común es una reivindicación planteada desde hace años por organizaciones empresariales.
Como recuerda elDiario.es, las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social gestionadas por asociaciones de empresarios. Actualmente se ocupan, entre otras funciones, de las contingencias profesionales.
Los sindicatos, por su parte, se han opuesto a que puedan decidir las altas en procesos derivados de enfermedades comunes mientras mantengan su actual modelo de gestión.
Según explica el digital, CCOO y UGT han planteado en el diálogo social la gestión plenamente pública de las mutuas por parte de la Seguridad Social en el supuesto de que se les otorguen mayores competencias.
Las mutuas ya participan en pruebas y tratamientos
El debate sobre el papel de las mutuas no comienza con esta propuesta.
Patronal y sindicatos acordaron en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) de 2023 promover una mayor colaboración de estas entidades en determinadas bajas por contingencias comunes.
El objetivo era reducir los tiempos de espera mediante convenios que permitieran a las mutuas realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal de origen traumatológico.
Según señala elDiario.es, hasta ahora se han firmado convenios de este tipo en Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña, Asturias y Cantabria.
Estos mecanismos de colaboración, sin embargo, no equivalen a otorgar a las mutuas la capacidad de conceder por sí mismas el alta médica en las bajas por enfermedad común.
Feijóo plantea perseguir el fraude
El líder del PP vinculó sus propuestas al fraude que, a su juicio, existe en una parte de las ausencias laborales.
“¿Hay fraude fiscal? Sí. ¿Hay fraude en el absentismo por bajas? Sí. Persigámoslo”, afirmó en el acto celebrado en Terrassa, según recoge el citado medio.
Feijóo sostuvo además que el absentismo tuvo un coste de 30.000 millones de euros el pasado año.
Esta cifra debe atribuirse directamente al dirigente popular y no presentarse como un dato oficial sin contexto. Además, absentismo laboral e incapacidad temporal no son conceptos equivalentes: una baja médica es una situación reconocida legalmente cuando una persona está temporalmente imposibilitada para trabajar y recibe asistencia sanitaria.
Qué supondría para los trabajadores
La propuesta de Feijóo no modifica actualmente las bajas laborales. Para que pudiera aplicarse, el PP tendría que llegar al Gobierno e impulsar posteriormente los cambios normativos correspondientes.
La principal modificación anunciada este martes consiste en que, para determinadas patologías todavía sin especificar, una mutua podría pasar de proponer un alta a tener capacidad para emitirla.
Feijóo también planteó que las personas con enfermedades graves puedan percibir el 100% de su salario durante todo el periodo de incapacidad.
“Hay que proteger al que lo necesita y hay que desamparar a quien se aprovecha del sistema”, concluyó el presidente del PP, en declaraciones recogidas por elDiario.es.
El planteamiento abre así un nuevo debate sobre las competencias de las mutuas en las bajas por enfermedad común, una cuestión sobre la que empresarios y sindicatos mantienen posiciones diferentes.