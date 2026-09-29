Tenerife, elegida “Paraíso Cercano” en los ELLE Travel Awards 2026

Tenerife ha sido reconocida con el premio “Paraíso Cercano” en los ELLE Travel Awards 2026, celebrados por primera vez este año. Los galardones de la publicación especializada ELLE Travel distinguen destinos, hoteles y experiencias turísticas en 16 categorías diferentes.
La Isla fue seleccionada como ganadora de una categoría que pone el foco en destinos próximos con una oferta turística diferenciada. El reconocimiento fue recogido durante la gala celebrada en Madrid por Dimple Melwani, CEO de Turismo de Tenerife.
Los ELLE Travel Awards nacieron este año de la mano de ELLE Travel, la marca especializada en viajes de ELLE. La organización estableció para su primera edición 16 categorías relacionadas con destinos, alojamientos, gastronomía, sostenibilidad y diferentes modalidades de viaje.
Entre ellas figuran “Destino Soñado”, “Sostenibilidad”, “Homenaje Foodie”, “Family First”, “Lost in Vacation” y la categoría “Paraíso Cercano”, en la que resultó ganadora Tenerife.
Por qué ELLE Travel premia a Tenerife
En la publicación que acompaña al reconocimiento, ELLE Travel pone el foco en la variedad de recursos turísticos existentes en Tenerife.
La revista destaca la combinación de paisajes volcánicos, playas, espacios naturales, patrimonio histórico, cultura y gastronomía como algunos de los elementos que conforman la oferta de la Isla.
Entre los enclaves señalados aparece el Parque Nacional del Teide, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2007.
El premio sitúa así a Tenerife entre los 16 ganadores seleccionados en la primera edición de estos galardones.
La elección de los premiados correspondió a un jurado especializado. La organización había anunciado previamente que las candidaturas serían evaluadas para escoger un ganador en cada una de las categorías.
Un segundo premio para Tenerife
El reconocimiento al destino no fue el único que recibió Tenerife en los ELLE Travel Awards 2026.
The Ritz-Carlton Tenerife, Abama también resultó premiado en la categoría “Lost in Vacation”, destinada a alojamientos vinculados a experiencias de desconexión durante las vacaciones.
El establecimiento se encuentra en Guía de Isora, en el suroeste de Tenerife.
De esta forma, la Isla aparece dos veces entre los ganadores de la primera edición: como destino, con el premio “Paraíso Cercano”, y a través del establecimiento hotelero reconocido en “Lost in Vacation”.
La primera edición de los ELLE Travel Awards
ELLE Travel anunció en mayo la creación de estos nuevos premios con 16 categorías.
Según explicó entonces Hearst España, editora de ELLE, los galardones se crearon para reconocer destinos, hoteles y experiencias turísticas en ámbitos como gastronomía, sostenibilidad, hospitalidad o viajes en familia.
Entre los ganadores de esta primera convocatoria figuran también Angola, distinguida en “Destino Soñado”; Paradisus Salinas Lanzarote, en “Obra Maestra”; Four Seasons Madrid, en “Bleisure”; y Sublime Comporta, en “Sostenibilidad”.
La lista completa deja además otro reconocimiento en Canarias, ya que Paradisus Salinas Lanzarote figura entre los establecimientos premiados.
Los ELLE Travel Awards incorporan así a Tenerife como ganadora de “Paraíso Cercano” en su primera edición, junto al premio concedido a The Ritz-Carlton Tenerife, Abama dentro de las categorías dedicadas a establecimientos turísticos.