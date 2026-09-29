Comienza la construcción de 104 viviendas para alquiler social en tres municipios de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha iniciado la ejecución de sus tres primeras promociones de vivienda pública destinadas al alquiler social, que permitirán construir 104 inmuebles en Los Realejos, Güímar y Granadilla de Abona. Las actuaciones movilizan una inversión conjunta de más de 21,1 millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses.
El vicepresidente insular, Lope Afonso, y la consejera de Vivienda, Sonia Hernández, visitaron este martes, 29 de septiembre, los tres municipios para comprobar el desarrollo de los trabajos, que se encuentran en diferentes fases iniciales.
En total, las promociones contemplan 27 viviendas en Los Realejos, 30 en Güímar y 47 en Granadilla, todas destinadas al alquiler social.
Las actuaciones se desarrollan dentro del convenio suscrito entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias en materia de vivienda, según explicó Hernández.
Más de 21 millones para 104 viviendas públicas
La inversión total prevista para las tres promociones asciende a 21.165.315,96 euros.
La actuación de mayor tamaño será la de Granadilla, donde se construirán 47 viviendas con un presupuesto de 9.616.078,62 euros. En estos momentos se están realizando movimientos de tierra y trabajos de desmonte.
En Los Realejos se levantarán otras 27 viviendas mediante una inversión de 6.117.112,31 euros. En esta parcela se desarrollan actualmente trabajos previos de contención del terreno mediante micropilotes antes de proceder al posterior desmonte.
La tercera promoción corresponde a Güímar, donde se ejecutarán 30 viviendas públicas con una inversión de 5.432.125,03 euros. Los trabajos también se encuentran en la fase de movimientos de tierra y desmonte.
Las tres actuaciones tienen un plazo de ejecución de 18 meses.
El Cabildo prevé más de 1.000 recursos habitacionales
Durante la visita, Lope Afonso enmarcó el comienzo de las obras en la estrategia de vivienda desarrollada por la Corporación insular durante el actual mandato.
“Con el inicio de la construcción de estas tres promociones cumplimos con el compromiso adquirido con la sociedad tinerfeña”, señaló el vicepresidente.
Afonso aseguró además que estas actuaciones representan un primer paso dentro de una planificación de mayor alcance. Según indicó, el Cabildo ha comprometido fondos para poner en marcha más de 1.000 recursos habitacionales durante este mandato en toda Tenerife.
El vicepresidente defendió que la estrategia impulsada pretende convertir al Cabildo en “una herramienta útil” para responder a las necesidades de vivienda de la población de la Isla.
Viviendas destinadas al alquiler social
La consejera insular de Vivienda, Sonia Hernández, destacó que las promociones se integran en el convenio existente entre el Cabildo y el Ejecutivo autonómico.
Hernández señaló que desde el inicio del mandato la Corporación insular ha buscado asumir un mayor papel ante las dificultades de acceso a una vivienda.
“En este momento, empezamos a tener resultados tangibles de todo el trabajo que hemos realizado y liderado desde el Cabildo”, afirmó.
La responsable insular destacó asimismo el compromiso presupuestario asumido tanto por el Cabildo como por otras administraciones para desarrollar las actuaciones.
Una vez finalizadas las obras, las 104 viviendas de Los Realejos, Güímar y Granadilla estarán destinadas al alquiler social, según la información facilitada por la institución insular.