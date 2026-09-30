Global Humane Society concede al Dr. Ding Wang el Premio Internacional Wolfgang Kiessling 2026 a la Conservación de las Especies

Global Humane Society, la marca internacional de la American Humane Society, ha concedido al Dr. Ding Wang, catedrático del Instituto de Hidrobiología de la Academia China de Ciencias, el Premio Internacional Wolfgang Kiessling 2026 a la Conservación de las Especies, en una ceremonia celebrada en el National Press Club de Washington, en reconocimiento a más de cuatro décadas dedicadas a proteger a los cetáceos de agua dulce de China. El galardón se creó en honor a Wolfgang F. Kiessling, fundador de Loro Parque y líder mundial en conservación.
El Premio Internacional Wolfgang Kiessling para la Conservación de Especies de la Global Humane Society reconoce a destacados científicos conservacionistas que están logrando cambios significativos en los campos de la conservación y la preservación de las especies. Con el futuro de hasta un millón de especies en peligro, es fundamental que celebremos y apoyemos a los conservacionistas que trabajan con ahínco para salvarlas.
Durante más de cuatro décadas, el Dr. Wang ha sido una figura destacada en la conservación de los cetáceos de agua dulce en China, dedicando su carrera a proteger a la marsopa sin aleta del Yangtsé tras la extinción funcional del baiji en 2007. Gracias a sus esfuerzos pioneros y de gran influencia en materia de conservación, ha revertido el declive de la población silvestre de marsopas sin aleta del Yangtsé, aumentando su número en un 40% hasta alcanzar los 1.426 ejemplares en 2025. Este logro representa la única recuperación exitosa a nivel mundial de una población de pequeños cetáceos en peligro crítico de extinción.
La presidenta y directora ejecutiva de Global Humane Society, Robin Ganzert, afirmó que “el Yangtsé perdió un cetáceo bajo nuestra responsabilidad. El Dr. Ding Wang se aseguró de que no perdiera un segundo”.
“Revirtió un declive que los científicos habían calificado de irreversible, creó desde cero un programa de conservación de talla mundial y formó a los investigadores que continuarán con esa labor mucho después de que él ya no esté. Wolfgang Kiessling creó este premio para honrar a aquellas personas que se niegan a aceptar que una especie sea imposible de salvar. No hay mejor encarnación de esa convicción que el Dr. Wang, ni nadie más merecedor del reconocimiento de este año”, añadió Ganzert.
Además, el Dr. Wang estableció un programa de cría que actualmente da cobijo a 13 marsopas, lo que proporciona una plataforma vital para la investigación científica, la innovación en materia de conservación y la educación pública. También creó el primer equipo multidisciplinar de conservación de cetáceos de China, asesorando a más de 100 estudiantes de posgrado y formando a la próxima generación de líderes en conservación. Aprovechando este éxito, el Dr. Wang ha ayudado a transferir y adaptar estas estrategias de conservación para apoyar a las poblaciones de delfines de río en peligro de extinción en Camboya y Bangladés.
“La dedicación del Dr. Wang a la marsopa sin aleta del Yangtsé durante tantos años es un ejemplo de lo que se puede lograr con perseverancia en materia de conservación», afirmó el presidente y fundador de Loro Parque, Wolfgang Kiessling. “Para mí, este premio se centra en los galardonados y en garantizar que su labor sea visible, reconocida y apoyada”.
Además del título de ganador del Premio Kiessling 2026, el Dr. Ding Wang recibe una subvención de 80.000 dólares para seguir ampliando los programas de reintroducción en libertad de la marsopa sin aleta y desarrollar el futuro de los cetáceos de agua dulce a través de la investigación y la educación en toda China y el sudeste asiático.
Los siguientes líderes en conservación fueron seleccionados como finalistas del Premio Internacional Wolfgang Kiessling 2026 para la Conservación de Especies fueron Néstor Correa, fundador y presidente de la Asociación Panamericana de Conservación; Yadvendradev V. Jhala, científico sénior de la Academia Nacional de Ciencias de la India en el Centro Nacional de Ciencias Biológicas de la India; Erica Pacífico, profesora especialista de la Universidad de Campinas (UNICAMP); Jonah Ratsimbazafy, presidente de GERP Madagascar; y Kerri Wolter, fundadora y directora ejecutiva de Vulpro.
El Premio Internacional Wolfgang Kiessling para la Conservación de las Especies se creó para dar a conocer a nivel internacional a aquellas personas que logran un cambio positivo significativo en el ámbito de la práctica, la teoría y la investigación en materia de conservación. El comité del Premio Internacional Wolfgang Kiessling está presidido por Christoph Kiessling, Cybell Kiessling, el Dr. Javier Almunia, Robin Ganzert, Brad Andrews, el Dr. Martin Böye, el Dr. Jon Paul Rodríguez y Rafael Zamora.
Entre los ganadores anteriores de este prestigioso premio se encuentran Kathleen Dudzinski, directora y fundadora del Dolphin Communication Project y editora jefe de la revista Aquatic Mammals; Arnaud Desbiez, presidente y fundador del Instituto de Conservación de Animales Silvestres (ICAS) de Brasil; el profesor Theo B. Pagel, director general del zoológico de Colonia (Alemania); y el Dr. Jon Paul Rodríguez, antiguo presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN.
Wolfgang Kiessling es un conservacionista de renombre mundial y fundador de Loro Parque, una de las instituciones zoológicas más respetadas del mundo, nombrada en dos ocasiones el mejor zoológico del mundo por TripAdvisor y conocida por la excelencia de sus instalaciones y su increíble labor para salvar especies al borde de la extinción. Hasta la fecha, Loro Parque Fundación ha salvado de la extinción a 18 especies de animales.
Kiessling recibió la Medalla de Oro de la revista ornitológica Gefiederte Welt por la primera cría del guacamayo de garganta azul y fue galardonado con la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias, la Medalla de Oro del Gobierno de España, fue nombrado Hijo Adoptivo de Tenerife por el Cabildo Insular y por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, y también recibió la máxima distinción de España, el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial.
Fundado en 1972 por Kiessling, Loro Parque se creó inicialmente como un paraíso para los loros y comenzó su andadura con tan solo 150 ejemplares. El parque, situado en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España), cuenta ahora con más de 4.000 ejemplares de 350 especies y subespecies diferentes de loros, lo que demuestra su extraordinario éxito a la hora de aumentar la población de loros. Loro Parque también alberga flamencos, grullas, pingüinos y cisnes, así como numerosas especies de mamíferos y fauna marina. Mientras miles de millones de seres humanos agotan los recursos del planeta, Loro Parque desempeña un papel fundamental en la educación, la ciencia y la conservación. En 2017, Loro Parque se convirtió en el primer zoológico de Europa en recibir la Certificación Global Humane, lo que refuerza su reconocimiento como líder mundial en bienestar animal.
Por su parte, Global Humane Society es la marca internacional de American Humane Society, la primera organización nacional de protección animal de Estados Unidos y la mayor entidad certificadora de bienestar animal del mundo, que ayuda a verificar el trato humano de más de mil millones de animales en todo el mundo cada año. La American Humane Society ha estado a la vanguardia de prácticamente todos los avances importantes en el movimiento humanitario para rescatar, cuidar y proteger a los animales.