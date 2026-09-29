Detectan por primera vez mosquito tigre en La Gomera: qué puede provocar su picadura

La Consejería de Sanidad ha detectado por primera vez Aedes albopictus, conocido como mosquito tigre, en La Gomera. El hallazgo se ha producido en una finca situada en la zona de la desembocadura del barranco de Valle Gran Rey, donde se han localizado larvas y ejemplares adultos de esta especie invasora.
La detección partió de una alerta ciudadana recibida la pasada semana. Una persona comunicó a través del canal habilitado por Salud Pública la presencia de mosquitos de pequeño tamaño y un patrón frecuente de picaduras en una finca de la zona.
Personal del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (IUETSPC), perteneciente a la Universidad de La Laguna, inspeccionó posteriormente el lugar y recogió ejemplares. Los análisis permitieron identificarlos como Aedes albopictus.
Por el momento, las evidencias apuntan a una introducción accidental y puntual a través de algún material susceptible de transportar huevos de mosquito tigre.
Sanidad precisa, además, que solo se han notificado picaduras en la finca que originó la alerta. La presencia de esta especie tampoco implica que exista transmisión de enfermedades como dengue, zika, fiebre amarilla o chikungunya.
Sanidad activa la vigilancia en Valle Gran Rey
Tras confirmar la presencia del mosquito tigre, la Dirección General de Salud Pública ha activado el Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias.
Los equipos ya han colocado diferentes tipos de trampas y realizado inspecciones en la zona para determinar si existen más ejemplares. Los trabajos continuarán durante los próximos días.
También se están localizando y eliminando posibles puntos de cría, mientras se informa a vecinos, empresas, instituciones y personas que desarrollan su actividad en este área de Valle Gran Rey.
El objetivo ahora es acotar la presencia del mosquito, comprobar su alcance y proceder a su erradicación si fuera necesario.
La respuesta implica a la Dirección General de Salud Pública, el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey y el Cabildo de La Gomera.
El Comité Autonómico de Vigilancia Entomológica de Canarias se ha reunido este martes con representantes de estas administraciones y de la Dirección del Área de Salud para coordinar las actuaciones.
Fumigación y eliminación de posibles criaderos
Entre las medidas acordadas figura la colocación de más trampas para comprobar si existen otros ejemplares de mosquito tigre en los alrededores.
Salud Pública y el IUETSPC intensificarán las inspecciones y la eliminación de posibles criaderos. Por su parte, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey realizará trabajos de fumigación y limpieza de la zona.
La colaboración de los vecinos será otro de los pilares de la actuación, ya que este mosquito puede reproducirse en cantidades de agua muy pequeñas.
Cómo reconocer al mosquito tigre
El mosquito tigre es negro, presenta rayas y tiene un tamaño inferior al de los mosquitos habituales en Canarias.
Se encuentra con mayor frecuencia en entornos urbanos y se ha adaptado a reproducirse en pequeños puntos de agua generados por la actividad humana.
Suele picar durante el día, especialmente al amanecer y al anochecer. Se mueve cerca del suelo y, a diferencia de otros mosquitos, no produce el característico zumbido.
Son las hembras las que pican, ya que necesitan sangre para reproducirse.
Su picadura puede provocar una fuerte reacción inflamatoria acompañada de intenso picor.
Qué enfermedades puede transmitir
Aedes albopictus tiene relevancia sanitaria porque puede actuar como vector de diferentes enfermedades víricas en aquellos lugares donde estas patologías circulan.
Entre ellas se encuentran el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, según recuerda Sanidad.
Sin embargo, Salud Pública recalca que la detección del mosquito en La Gomera no significa que estas enfermedades se estén transmitiendo en la Isla.
Estas patologías no están presentes de manera endémica en Canarias y los casos registrados corresponden de forma esporádica a personas que han contraído la infección fuera del Archipiélago.
Por tanto, la actuación actual se dirige a impedir que el mosquito invasor pueda establecerse y reproducirse.
Por qué es tan importante eliminar el agua acumulada
El ciclo reproductivo explica una de las principales recomendaciones de Sanidad.
Las hembras depositan sus huevos principalmente en pequeños recipientes donde existe agua acumulada. De ellos nacen las larvas, que posteriormente pasan a ser pupas antes de convertirse en mosquitos adultos.
Esto significa que incluso una cantidad mínima de agua puede convertirse en un criadero. Sanidad advierte de que hasta un recipiente del tamaño del tapón de una botella puede resultar suficiente.
Por ello, la principal medida preventiva consiste en localizar y eliminar cualquier acumulación de agua próxima a las viviendas.
Qué deben hacer los vecinos
Sanidad recomienda evitar que quede agua en platos de macetas y, cuando sea posible, rellenarlos con arena. También aconseja cambiar diariamente el agua de los floreros y evitar mantener plantas directamente en agua.
En jardines, patios, azoteas, balcones y terrazas deben colocarse boca abajo macetas vacías, botellas, baldes, regaderas y otros recipientes susceptibles de acumular agua de lluvia o riego.
Los bebederos de animales deben limpiarse y cambiarse diariamente, mientras que los depósitos destinados a almacenar agua deben permanecer correctamente tapados.
También resulta importante mantener las piscinas cloradas y con recirculación diaria. Sanidad advierte especialmente de aquellas piscinas vacías en las que permanece una pequeña cantidad de agua, ya que pueden convertirse en un punto de proliferación.
Las recomendaciones incluyen igualmente revisar las bandejas exteriores de las neveras, aparatos de aire acondicionado y desagües para comprobar que no contienen agua estancada.
Cómo avisar si se detecta un posible mosquito tigre
La colaboración ciudadana ya ha resultado determinante en la detección de Aedes albopictus en La Gomera.
Las personas que sospechen de la presencia de estos mosquitos pueden enviar fotografías al correo habilitado por Salud Pública: vectores.scs@gobiernodecanarias.org.
También pueden remitirse imágenes de reacciones inflamatorias intensas provocadas por posibles picaduras. En ambos casos debe indicarse el lugar donde se produjo el hallazgo y facilitar un teléfono de contacto.
Canarias vigila los mosquitos invasores desde 2013
Canarias dispone desde 2013 de vigilancia entomológica en puertos y aeropuertos frente a la entrada de mosquitos invasores, a través de la colaboración entre Salud Pública, el Ministerio de Sanidad y el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública.
El sistema busca detectar precozmente mosquitos adultos, huevos o larvas antes de que una especie invasora consiga establecerse.
Para ello se mantienen dispositivos de vigilancia en puntos de entrada como puertos y aeropuertos, además de determinados invernaderos.
Cuando se producen avisos por picaduras, los inspectores de Salud Pública pueden analizar cada caso, estudiar fotografías, inspeccionar viviendas y buscar mosquitos, larvas y posibles lugares de cría.
Canarias cuenta además con antecedentes de detecciones que posteriormente pudieron darse por erradicadas. Se cerraron episodios de Aedes aegypti en Fuerteventura, La Palma y el barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife.
En marzo de 2025 se dio también por cerrado el episodio de Aedes albopictus en un invernadero de Tacoronte, mientras que ese mismo año se declaró erradicada su presencia en el barrio de Vuelta de los Pájaros, en Santa Cruz de Tenerife.
Actualmente permanecen abiertos otros episodios de vigilancia por Aedes albopictus en el aeropuerto de Tenerife Sur y Tuineje, en Fuerteventura, y por Aedes aegypti en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, el Muelle de Santa Catalina y el barrio de Piletas, en Las Palmas de Gran Canaria.
La detección de larvas y ejemplares adultos en Valle Gran Rey abre ahora el primer episodio de este tipo registrado en La Gomera.