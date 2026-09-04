Fuerza Canaria entrega material escolar básico a un centenar de familias de Arona

Fuerza Canaria ha llevado a cabo este viernes una entrega de material escolar básico destinada a un centenar de familias de Arona, dentro de una iniciativa de apoyo social con motivo del comienzo del nuevo curso académico.
El acto contó con la presencia del presidente de Fuerza Canaria, Mohamed Jamil Derbah, y de la portavoz de la formación, Carolina Hernández, quienes acompañaron a las familias durante una jornada marcada por el compromiso con la educación y el apoyo a quienes afrontan mayores dificultades ante los gastos asociados al inicio del curso.
La iniciativa pretende contribuir a aliviar parte de la carga económica que supone para muchas familias la vuelta al colegio, especialmente en un momento en el que la adquisición de material escolar representa un esfuerzo importante para los hogares.
La entrega de material escolar forma parte del compromiso social de Fuerza Canaria
Desde Fuerza Canaria se ha querido poner el acento en la necesidad de impulsar medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades entre los menores y garanticen que ningún niño o niña vea condicionada su incorporación al aula por las dificultades económicas de su familia.
Durante el acto, Mohamed Jamil Derbah destacó la importancia de mantener una formación política cercana a las necesidades reales de la ciudadanía y señaló que este tipo de acciones representan una forma concreta de estar al lado de las familias.
Por su parte, Carolina Hernández subrayó el valor de la colaboración y de la solidaridad en el ámbito educativo, defendiendo la necesidad de seguir prestando atención a las necesidades de las familias aroneras, especialmente durante etapas como el inicio del curso escolar.
La entrega de material escolar forma parte del compromiso social de Fuerza Canaria y se suma a las actuaciones orientadas a respaldar a las familias y colectivos que puedan encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad.
Con esta iniciativa, la formación ha querido trasladar un mensaje de cercanía, solidaridad y compromiso con la educación, facilitando material básico a un centenar de familias de Arona para que los menores puedan comenzar el nuevo curso con parte de los recursos necesarios.