La buena hija conquista Roma y lleva el talento literario en español a Il Giallo Mondadori

La IX edición del NeRoma Noir Festival, celebrada en Roma, acogió el domingo 18 de octubre el fallo del III Premio Internacional NeRoma–Tenerife Noir de Relato Inédito en Español. El reconocimiento recayó en La buena hija, de José María Mayorga García, elegida entre los tres relatos que alcanzaron la fase final de una convocatoria que recibió 69 obras inéditas, la mayor participación registrada hasta la fecha.
Al acto asistieron Alejandro Martín, director y productor de Tenerife Noir, y Sara González, directora de Comunicación y productora del festival, en representación de la organización canaria y de su colaboración con el certamen italiano.
El relato ganador será traducido al italiano y publicado en el fascículo de marzo de 2027 de Il Giallo Mondadori, la histórica colección editorial nacida en 1929 por cuyas páginas han pasado autores fundamentales del género, como Agatha Christie, Raymond Chandler y Georges Simenon.
La entrega oficial del galardón tendrá lugar durante la XII edición de Tenerife Noir, en marzo de 2027, donde José María Mayorga García recibirá el premio.
De Tenerife a Roma: nuevas oportunidades para la novela negra
El premio ofrece a una obra inédita en español la posibilidad de acceder al mercado editorial italiano mediante su traducción y publicación. Una fórmula que vincula el reconocimiento literario con una oportunidad concreta de difusión internacional y que da continuidad a la colaboración entre los dos festivales.
Las anteriores convocatorias distinguieron a Alberto Palacios Santos, por En las novelas negras siempre llueve, y a Gonzalo Ramón Herrera Arteaga, por La niebla hizo el resto. Con esta tercera edición, el certamen continúa construyendo un puente editorial entre España e Italia y ofreciendo nuevas oportunidades a autores del género negro.
La convocatoria recibió 69 relatos inéditos. Según los datos facilitados por la organización, el 40 % de las personas participantes fueron mujeres y el 60 % hombres, unas cifras que permiten observar tanto el alcance de esta edición como la diversidad de voces que concurrieron al premio.
Una primera jornada de encuentros y balance compartido
La presencia de Tenerife Noir en Roma tuvo también un espacio para el intercambio de experiencias y el diálogo sobre los proyectos que marcarán el futuro del festival canario.
En la jornada del sábado, 17 de octubre, participaron Alejandro Martín, director y productor de Tenerife Noir, e Iñaki Valdés, asesor literario y director del Club de Lectura Tenerife Noir. Ambos formaron parte de los encuentros celebrados en el marco del festival, reforzando los vínculos entre las dos citas culturales.
La jornada incluyó asimismo conversaciones con Paola Iannelli, escritora e intérprete, y Fabio Mundadori, director de NeRoma. Con ellos se abordaron los logros de esta edición y las novedades que prepara Tenerife Noir para su próxima convocatoria, prevista para marzo de 2027.
Estos encuentros permitieron compartir perspectivas sobre la evolución del género negro, el papel de los festivales como espacios de encuentro y las posibilidades de colaboración entre autores, lectores y profesionales de distintos países. La relación entre NeRoma y Tenerife Noir va así más allá de un premio literario y se convierte en una vía de intercambio cultural y editorial.
Tenerife Noir 2027, próxima parada
La próxima edición de Tenerife Noir se celebrará en marzo de 2027 y acogerá la entrega del premio a José María Mayorga García. El festival volverá a reunir a lectores, autores y profesionales del género negro, dando continuidad a una programación que explora las conexiones de la narrativa criminal con otras disciplinas culturales.
La undécima edición de Tenerife Noir, celebrada en 2026, puso el foco en la transversalidad del género y su capacidad para dialogar con otros lenguajes artísticos. Entre sus referencias destacaron los 40 años de Watchmen, de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins, y de Shadow: Blood & Judgment, de Howard Chaykin, dos obras fundamentales del cómic que permiten explorar cuestiones como el poder, la investigación y las zonas oscuras de la sociedad.
Con la próxima edición en preparación, el resultado del premio en Roma se suma al recorrido de Tenerife Noir y refuerza su apuesta por impulsar la creación, facilitar oportunidades editoriales y favorecer la circulación internacional de nuevas voces.
La publicación de La buena hija en Il Giallo Mondadori amplía el alcance del premio más allá de la convocatoria y refuerza el vínculo entre Tenerife Noir y NeRoma. Una colaboración que conecta dos festivales dedicados al género negro y abre nuevas vías para que los relatos escritos en español encuentren lectores en otros mercados.