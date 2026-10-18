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Tragedia en la ruta canaria: dos muertos y dos heridos graves en un cayuco con 132 personas a bordo

Salvamento Marítimo localizó la embarcación a 2,7 kilómetros de La Restinga tras una alerta del radar SIVE a las 04.30 horas
Tragedia en la ruta canaria: dos muertos y dos heridos graves en un cayuco con 132 personas a bordo
Embarcación de Salvamento Marítimo. | EP
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Dos personas han fallecido y varias han llegado a El Hierro heridas, algunas de gravedad, en un cayuco con 132 ocupantes auxiliado por Salvamento Marítimo al sur de la isla.

Un eco en el radar del SIVE alertó a los servicios de emergencia a las 04.30 horas de este domingo de la presencia de una embarcación a 2,7 kilómetros al sur de La Restinga.

A comprobarlo acudió la Salvamar Diphda, que localizó al cayuco y lo acompañó a puerto, según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal.

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El dispositivo de socorro activado en tierra para asistir a estas personas continúa y ha confirmado que dos de ellas han llegado fallecidas.

Al mismo tiempo, dispone la evacuación a centros sanitarios de El Hierro y también de Tenerife de otras que están heridas, dos de gravedad, según han precisado a EFE fuentes del dispositivo.

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