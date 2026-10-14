Elige tu propia aventura: cuando pudimos ser Indiana Jones o Sherlock Holmes desde casa

En la España de los años 80 Elige tu propia aventura fue un boom que duraría hasta bien entrados los 90. Aquellos libros interactivos, que te obligaban a devorar sus páginas hasta llegar a aquella en la que podías elegir el destino de las mismas, supusieron un salto de calidad en el entretenimiento de los más jóvenes pero, lejos de lo que podamos pensar, los mismos se siguen editando en un mundo conquistado por los estímulos digitales.
Los librojuegos para adultos viven su momento dorado, como el Murdoku, que combina la lógica del sudoku con la investigación de un crimen al estilo del Cluedo, pero hace mucho tiempo, con Elige tu propia aventura, los niños y niñas de los 80 y 90 logramos volar con nuestra imaginación muy lejos de nuestras casas. Aún hoy se siguen editando, aunque sin su característico color rojo en la portada.
Unos libros pioneros
Elige tu propia aventura proponía algo diferente hasta ese momento: tomar decisiones, saltar de una página a otra y descubrir finales distintos. Es decir, tenías un libro, pero muchas opciones de convertir el mismo. Más de cuatro décadas después de su llegada a España, la colección continúa publicándose.
Aquellos pequeños libros, reconocibles por sus portadas rojas en las ediciones españolas, permitían explorar cuevas, investigar misterios, viajar por el espacio o enfrentarse a criaturas fantásticas. Cada elección podía acercar al protagonista a su objetivo o terminar la aventura de forma inesperada.
Realmente la colección se denominaba Choose Your Own Adventure, surgiendo en Estados Unidos, gracias a la editorial Bantam Books, en 1979. Su formato interactivo alcanzó una enorme difusión internacional: más de 250 millones de ejemplares y traducciones a 38 idiomas, según los datos históricos de la propia marca.
Un funcionamiento novedoso y marcar con los dedos
La principal diferencia respecto a una novela convencional era que no existía un único recorrido de lectura. El relato estaba escrito en segunda persona y situaba al lector ante decisiones que determinaban el desarrollo de los acontecimientos. Al llegar a determinados momentos, el libro ofrecía varias alternativas. Cada una remitía a una página diferente, donde la historia continuaba por otro camino.
Una decisión podía conducir al descubrimiento de un tesoro. Otra, a una situación peligrosa. También existían finales en los que el protagonista fracasaba, quedaba atrapado o moría. Esto permitía leer el mismo libro varias veces y descubrir historias diferentes. El lector podía regresar al principio y probar otra elección para conocer qué habría sucedido.
Elige tu propia aventura nos trajo un gesto que muchos recordarán: el de leer marcando con dos dedos las páginas a las que el libro te llevaba.
Sugarcane Island y una colección de 250 millones de ejemplares
La idea nació del escritor estadounidense Edward Packard, que desarrolló una forma de narración basada en las decisiones de sus lectores. Su primer proyecto, Sugarcane Island (La isla de la caña de azúcar), fue publicado en 1976 por Vermont Crossroads Press, una pequeña editorial dirigida por R. A. Montgomery. Montgomery reconoció el potencial de aquel formato y participó en su desarrollo. En 1978 llevó el proyecto a Bantam Books, que lo lanzó al año siguiente con el nombre Choose Your Own Adventure.
La serie original llegó a reunir 184 títulos escritos por 30 autores diferentes. Sus argumentos incluían ciencia ficción, aventuras, viajes temporales, misterio y fantasía. Entre los libros más conocidos se encuentran La cueva del tiempo, El abominable hombre de las nieves, Las joyas perdidas de Nabooti y El castillo prohibido.
Elige tu propia aventura aterriza en España
La colección desembarcó en España en 1983, de la mano de la editorial Timun Mas. Su primer título fue La cueva del tiempo, escrito por Edward Packard. La edición española se distinguía por su portada roja, una ilustración central y la indicación de que el lector era el protagonista de la historia.
La colección clásica publicada en castellano alcanzó 90 números, con títulos que aparecieron hasta 1998. También se editaron versiones en catalán y euskera.
Siguen editándose… aunque no en su característico color rojo
La editorial Molino ha recuperado distintos títulos del Elige tu propia aventura en castellano durante los últimos años. En 2024 publicó ediciones como Viaje submarino y Más allá del espacio. En 2025 incorporó otros títulos, entre ellos Terror en el Titanic y El secreto de los ninja. La colección ha continuado en 2026 con La leyenda de los dragones, obra de R. A. Montgomery publicada en mayo.
Chooseco, responsable actual de la marca en Estados Unidos, mantiene un catálogo de aventuras interactivas y ediciones que recuperan la estética original de los años ochenta. Además, en Argentina, la editorial Artemisa continúa distribuyendo Elige tu propia aventura, los libros que nos hicieron ser Indiana Jones y Sherlock Holmes y que se siguen editando, aun que ya no con sus míticas portadas en color rojo.