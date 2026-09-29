Prealerta por contaminación marina tras hundirse un pesquero con 10.000 litros de gasoil en Lanzarote

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado este martes la prealerta del PLATECA por un episodio de contaminación marina en Arrecife, después del hundimiento del pesquero Monte Arballu.
El buque dispone de un depósito con aproximadamente 10.000 litros de gasoil y se ha detectado una mancha de combustible de unos 30 por 15 metros.
La prealerta ha entrado en vigor a las 14.00 horas de este martes, 29 de septiembre, y afecta al Puerto de Arrecife y a su entorno marítimo próximo, en Lanzarote.
El Monte Arballu se hundió cuando se encontraba atracado en el muelle de cruceros de Naos, en el Puerto de Arrecife.
Una mancha de combustible de 30 por 15 metros
Tras el hundimiento se ha detectado una mancha de combustible de aproximadamente 30 metros de largo por 15 de ancho. Emergencias señala que el pesquero cuenta con un depósito que contiene alrededor de 10.000 litros de gasoil.
Este último dato no significa que esos 10.000 litros hayan acabado en el mar. La cantidad corresponde al combustible almacenado en el depósito del barco, mientras que el vertido detectado se describe por las dimensiones de la mancha observada.
Según la última información facilitada por Emergencias, la mancha permanece localizada y contenida dentro de las barreras anticontaminación desplegadas.
Dos barreras anticontaminación
La Autoridad Portuaria de Las Palmas activó a las 13.05 horas el Plan Interior Marítimo (PIM) en fase de Emergencia. Como parte del dispositivo se desplegaron dos barreras anticontaminación para contener el combustible.
Posteriormente, a las 13.27 horas, Capitanía Marítima activó el Plan Marítimo Nacional (PMN) en fase de Alerta.
La activación del PLATECA se suma así a los dispositivos puestos en marcha para afrontar las consecuencias del hundimiento y coordinar la respuesta ante el episodio de contaminación marina.
La declaración de prealerta tiene como finalidad garantizar el seguimiento de la emergencia, la coordinación entre las diferentes administraciones y organismos y la disponibilidad preventiva de medios.
Valoran el reflotamiento del Monte Arballu
Las actuaciones también se centran en el propio buque hundido. Debido al escaso calado existente en la zona, los responsables del operativo están valorando y desarrollando actuaciones encaminadas al reflotamiento del pesquero.
La evolución de la mancha y el estado del Monte Arballu determinarán las siguientes actuaciones del dispositivo.
Por el momento, Emergencias mantiene que el combustible detectado se encuentra contenido dentro de las barreras desplegadas en el Puerto de Arrecife.
El PLATECA permanecerá en situación de prealerta para garantizar el seguimiento y coordinación del episodio mientras continúan las actuaciones sobre el pesquero y la contaminación detectada.