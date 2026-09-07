Los malos olores destapan vertidos de aguas fecales de un circo en Lanzarote

La Policía Local de Arrecife ha incoado un expediente sancionador a la empresa titular de un circo instalado junto a la Vía Medular, en la capital de Lanzarote, después de que una inspección constatara vertidos de aguas fecales al subsuelo de la parcela.
La actuación se produjo después de que varios vecinos alertaran de malos olores en la zona. Según ha informado el Ayuntamiento de Arrecife, los agentes comprobaron que se había abierto una gran zanja en el terreno y que hasta ella llegaban las aguas residuales procedentes de las caravanas y otras instalaciones del circo.
La empresa titular del recinto tiene su domicilio social en Telde, Gran Canaria, según la información facilitada por el Consistorio.
Una zanja para evacuar las aguas residuales
Durante la inspección, los agentes observaron una red de tuberías que desembocaba en el subsuelo de la parcela.
El Ayuntamiento sostiene que las aguas fecales eran vertidas directamente en esa zanja pese a que el entorno, situado junto a la Vía Medular y el barrio de Las Salinas, dispone de red de saneamiento.
La parcela donde está instalado el circo es de titularidad privada y se encuentra próxima al edificio central de los Juzgados de Arrecife.
La Policía Local ha reflejado los hechos en un acta de infracción y considera que pueden vulnerar varios apartados de la Ley de Residuos de Canarias relacionados con el vertido o eliminación incontrolada de residuos.
El Ayuntamiento trasladará los hechos al Seprona
El Consistorio considera especialmente relevante la naturaleza de los vertidos y apunta además a la posibilidad de que puedan ser reincidentes.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Arrecife ha anunciado que trasladará las actuaciones al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para que valore si los hechos pudieran tener también responsabilidad penal.
De forma paralela continuará la vía administrativa abierta por la Policía Local. Será el Área de Infracciones y Sanciones del Ayuntamiento la encargada de tramitar el expediente y determinar, en su caso, las sanciones que correspondan.
Por el momento, la información municipal no precisa el volumen de aguas residuales supuestamente vertido, durante cuánto tiempo se habría mantenido esta práctica ni si ya se ha producido algún daño concreto en el subsuelo.