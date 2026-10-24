La Oreja de Van Gogh vuelve a las Islas tras 20 años

La Oreja de Van Gogh ha vuelto a Canarias 20 años después de su última visita. La banda, que tenía previsto actuar anoche en el anexo del Estadio de Gran Canaria, lo hará hoy sábado (21.00 horas) en Tenerife, en el Campo de Fútbol de Adeje.
Esta doble cita se inscribe en Tantas cosas que contar Tour 2026, la gira con la que el grupo celebra tres décadas de trayectoria y abre una nueva etapa con la cantante Amaia Montero de nuevo al frente. Su regreso como vocalista ha despertado una gran expectación entre todos aquellos que han acompañado a La Oreja de Van Gogh desde sus comienzos y entre el público de las nuevas generaciones.
LOS ÉXITOS
El repertorio que ofrecen sobre el escenario Amaia Montero, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde recorre algunos de los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh, canciones que forman parte de la memoria colectiva del pop español, como pueden ser Cuídate, La playa, Puedes contar conmigo, Rosas y 20 de enero. Los conciertos de este nuevo itinerario ofrecen, de igual manera, la oportunidad de reencontrarse con la energía y la emoción que han caracterizado la trayectoria del grupo.
LOS APOYOS
Tras dos décadas sin actuar aquí, Gran Canaria y Tenerife reciben de nuevo a una de las bandas más reconocidas del pop español en dos noches consecutivas. La organización de los conciertos cuenta con la colaboración del Cabildo de Tenerife (Tenerife Despierta Emociones), el Gobierno regional (Islas Canarias, Instituto Canario de Desarrollo Cultural), el Cabildo de Gran Canaria (La Isla de Mi vida), los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Adeje, Fred. Olsen Express, Cajasiete y Archipiélago Renting.
Desde finales de los años 90 del pasado siglo, La Oreja de Van Gogh es en un auténtico fenómeno de masas y una de las mayores fábricas de canciones de la música popular española. Millones de discos vendidos, miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, decenas de discos de oro y platino, entre numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, y una colección inagotable de éxitos han convertido a La Oreja de Van Gogh en una banda capaz de trascender generaciones.