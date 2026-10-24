Periplo despide su programación con un intenso fin de semana de encuentros literarios

Periplo, el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz, cierra la agenda de su decimocuarta edición con dos jornadas que reúnen a una decena de protagonistas. La agenda de este sábado en la Carpa Martiánez se abre (11.00 horas) con la entrevista que Saray Encinoso mantendrá con Jesús Giráldez, autor de El emperador del Sáhara (Ediciones Remotas, 2025), una narración en torno a Jacques Lebaudy que recorre Barcelona, París, Las Palmas de Gran Canaria y Nueva York.
A continuación (12.00), María del Mar Rodríguez conversará con Eduardo García Rojas acerca de su novela La viuda (Baile del Sol, 2025), que cierra una trilogía que recorre más de un siglo de historia en Canarias. Elena Ortega presentará (13.00) Ruta 61. Un viaje sonoro siguiendo el Misisipi (Anaya Touring, 2026), en una conversación con Rosa María Calaf.
Por la tarde (16.00 horas), la astrofísica e investigadora del IAC Antonia Varela dialogará con Nicolás Castellano en torno a las Geografías del cielo, mientras que los periodistas y corresponsales Javier Espinosa y Mónica García Prieto hablarán con Castellano (19.15) sobre El oficio de ser testigo.
La cineasta y fotógrafa india Kartiki Gonsalves será la encargada de cerrar la jornada de encuentros con la charla Cine para la coexistencia, junto a René Araneda. La agenda de hoy se cerrará (22.00) con una nueva entrega de Periplo Secreto, en este caso, titulada Correspondencias.
El festival se clausura mañana domingo con dos citas. Binta Claire, una joven senegalesa que llegó sola a Canarias cuando tenía 12 años, presenta su libro La hija del viento. Mi voz, mi historia, mi lucha en una conversación con José Naranjo (12.00 horas). Y para finalizar, Rosa María Calaf, Nicolás Castellano y un representante de la Fundación Vicente Ferrer mantendrán la conversación Reporterismo de Paz: periodismo y cooperación frente al olvido (13.00).