Natalia Tena, Juanma Bajo Ulloa e Ivana Baquero ponen rumbo hacia la Isla Calavera

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera acaba de anunciar nuevos invitados para su décima edición, que va a tener lugar del 6 al 15 de noviembre: la actriz Ivana Baquero, que recibirá el Premio Isla Calavera Leyenda del Fantástico, y el director Juanma Bajo Ulloa junto a la actriz Natalia Tena, que acuden al festival para presentar El mal, su más reciente largometraje.
El reconocimiento a Ivana Baquero llega en un momento especialmente significativo: el 20º aniversario de El laberinto del fauno (2006), la obra maestra de Guillermo del Toro que consagró a la actriz como una de las grandes revelaciones del cine español. Isla Calavera celebrará este hito con la proyección de una versión remasterizada de la película en Multicines Tenerife.
LEYENDA DEL FANTÁSTICO
Ivana Baquero se convirtió en el rostro de Ofelia en El laberinto del fauno, el film con el que Guillermo del Toro entrelazó la posguerra española, el mito y la fantasía oscura. Su interpretación, con solo 11 años, le valió el Goya a la mejor actriz revelación en 2007, uno de los reconocimientos más precoces de la historia del premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
La película, que logró una mítica ovación de 22 minutos en su presentación en el Festival de Cannes, obtuvo tres premios Óscar y siete Goyas. Veinte años después, El laberinto del fauno se mantiene como una obra esencial del cine fantástico contemporáneo y como un puente entre la memoria histórica y el poder de la imaginación.
Isla Calavera quiere rendir así homenaje a la trayectoria de una actriz que ha sabido transitar desde aquel debut mítico hacia una carrera internacional en constante evolución. Ivana Baquero ha protagonizado producciones como Romasanta. La caza de la bestia (Paco Plaza, 2004), Frágiles (Jaume Balagueró, 2005) y Black Friday (Casey Tebo, 2021), además de series como The Shannara Chronicles (2016-2017), donde encarnó a la guerrera Eretria, y Alta mar (2019).
Más recientemente, ha liderado el thriller criminal La viuda negra (2025) dirigido por Carlos Sedes, junto a Carmen Machi y Tristán Ulloa, y ha formado parte de la serie de acción histórica rodada en Nueva Zelanda Spartacus: House of Ashur.
SUSPENSE Y TERROR PSICOLÓGICO
Isla Calavera recibirá también al cineasta vasco Juanma Bajo Ulloa, que regresa al festival acompañado de la actriz Natalia Tena para presentar El mal, su nuevo largometraje de suspense y terror psicológico, en el que vuelven a colaborar juntos. La proyección tiene lugar el martes 10 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, en Multicines Tenerife, y seguidamente habrá un coloquio con los artistas.
Escrito y dirigido por Bajo Ulloa, el film explora la dualidad humana, los orígenes de la violencia y la fascinación social por el true crime. Con El mal, el director de Alas de mariposa recupera su vertiente más autoral, retorcida y asfixiante.
Conocida por interpretar a Nymphadora Tonks en la saga Harry Potter y a Osha en Juego de Tronos, Natalia Tena ha participado en títulos como The Mandalorian, John Wick: Capítulo 4 y El hoyo 2. Su vinculación con España, a través de su madre extremeña y su padre vasco, ha marcado una carrera en la que alterna producciones internacionales con cine español.
Ganadora del premio a la mejor actriz en el Festival de Málaga por 10.000 km (2014), además de su faceta interpretativa, es vocalista y acordeonista de la banda Molotov Jukebox, con la que ha desarrollado un sonido propio que fusiona ritmos tropicales, ska, pop y tradiciones balcánicas.
El Festival Isla Calavera está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación especializada Tumbaabierta.com. Cuenta con el Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área de Cultura, como patrocinador principal. También con el apoyo del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Islas Canarias; el Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura y del Parque Científico y Tecnológico como colaborador estratégico; el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y Volcanic Xperience, además de otros colaboradores de carácter público y privado.