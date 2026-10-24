La Laguna propone tres miradas a Chile

La Universidad de La Laguna (ULL) inauguró este viernes tres exposiciones fotográficas en la Casa Anchieta, enmarcadas en la quinta edición de Campus América, que tiene a Chile como país invitado. Las muestras Chile: voces de Patagonia. Secretos del Fondo Marino, Chile: Voces de la Patagonia: Martín Gusinde y Dos hemisferios, un mismo cielo: Canarias y Chile proponen un recorrido por el patrimonio natural, cultural y científico de ambos territorios. Las exposiciones pueden visitarse hasta el 30 de octubre, último día de Campus América, en horario de mañana y tarde.
La inauguración, organizada por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, contó con la presencia de la vicerrectora, Inmaculada González, y el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de La Laguna, Adolfo Cordobés, quien valoró la colaboración con el centro académico y la pertinencia de que las muestras tengan lugar en la Casa Anchieta, donde se crio el religioso que luego destinó su vida a la educación en las comunidades latinoamericanas.
Martín Gusinde y la memoria de los pueblos originarios
Chile: Voces de la Patagonia: Martín Gusinde recupera el legado fotográfico del sacerdote y etnólogo alemán, quien, entre 1918 y 1924, realizó cuatro expediciones al extremo austral de Chile para documentar las formas de vida y tradiciones de los pueblos originarios de la región. La exposición reúne fotografías, seleccionadas de un archivo de aproximadamente un millar de imágenes, que constituyen un valioso testimonio histórico y antropológico de las comunidades selk’nam, yagán y kawésqar.
Entre las imágenes destacan las relacionadas con ceremonias de iniciación y rituales del pueblo selk’nam, en las que se transmitían conocimientos ancestrales. También se muestran las particularidades de los pueblos yagán y kawésqar, estrechamente vinculados a la navegación por los canales del extremo austral, así como sus viviendas, embarcaciones y expresiones simbólicas a través de la pintura corporal.
Las fotografías de Gusinde constituyen un patrimonio significativo para las comunidades descendientes, que mantienen vínculos con las lenguas, los territorios y los conocimientos documentados hace más de un siglo. Reflejan, además, cómo el sacerdote alemán logró integrarse estrechamente en esas comunidades, que nunca antes habían sido retratadas.
La recuperación de este patrimonio ha sido posible gracias al trabajo de digitalización y restauración de los negativos originales impulsado por el editor francés Xavier Barral, para su editorial francesa Atelier EXB. Por su parte, la organización sin ánimo de lucro Filantropía Cortés Solari adquirió una edición de la colección para contribuir a la conservación y difusión del legado de Chile.
La biodiversidad patagónica, bajo el agua
La muestra Chile: voces de Patagonia. Secretos del Fondo Marino presenta el trabajo del fotógrafo submarino chileno Eduardo Sorensen, reconocido por su trayectoria en la documentación de los ecosistemas marinos de su país y su participación en más de 30 misiones científicas. Las imágenes proceden de sucesivas expediciones realizadas entre 2018 y 2022 en el sector de Melimoyu, en la Región de Aysén, como parte de un proyecto desarrollado por Fundación MERI y Filantropía Cortés Solari.
A través de sus fotografías, Sorensen revela la singularidad de los fondos de la Patagonia norte chilena y sus habitantes, donde especies como las plumas de mar, las anémonas joya, los hidrocorales, los caracoles y los ofiuros despliegan una variedad de formas y colores poco conocida fuera del ámbito submarino.
La muestra invita a reflexionar sobre la importancia de conocer y conservar el patrimonio marino en un contexto de creciente preocupación por las amenazas que afectan a los océanos, especialmente en aquellos rincones inaccesibles al gran público.
Un mismo cielo sobre dos hemisferios
La tercera exposición, Dos hemisferios, un mismo cielo: Canarias y Chile, ha sido concebida específicamente para esta edición de Campus América y establece un vínculo entre ambos territorios a través de la astronomía. La muestra reúne fotografías realizadas por astrofotógrafos de Chile y Canarias que permiten conocer la singularidad de sus observatorios astronómicos y la belleza de los cielos desde los que desarrollan su actividad científica.
Comisariada por Sara González, de la ULL, con apoyo del IAC, la propuesta pone de relieve las condiciones excepcionales que convierten a ambos territorios en espacios de referencia internacional para la observación del universo. Su altitud, estabilidad atmosférica y escasa contaminación lumínica favorecen la investigación y permiten obtener imágenes de gran calidad del firmamento.
La exposición también destaca la conexión geográfica y científica entre los observatorios canarios y chilenos. La ubicación en hemisferios opuestos permite observar diferentes regiones del cielo y desarrollar investigaciones complementarias.