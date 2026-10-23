La cartelera se llena de terror, emociones y aventuras

Esta semana, Clayface, Leones en invierno, Arriba Tutto, Sentido y sensibilidad, El samurái y el prisionero y las animadas Wildwood: El bosque salvaje y Superthings: La película se suman a la cartelera con una propuesta para cada momento: desde el terror y el thriller, a la comedia, la fantasía y la animación familiar.
Clayface es la nueva película de DC Studios, en clave de terror, dirigida por James Watkins a partir de una historia original de Mike Flanagan. Tom Rhys Harries da vida a Matt Hagen, una prometedora estrella de Hollywood que queda desfigurado tras un brutal ataque. Un tratamiento experimental le devuelve su apariencia, pero también desata una transformación monstruosa que lo arrastra a una espiral de venganza. Así llega a la gran pantalla uno de los villanos más icónicos de los cómics de Batman.
También se estrena Leones en invierno, un intenso thriller dirigido por Albert Pintó y protagonizado por Luis Zahera, Roberto Álamo, Luis Callejo, Inma Cuesta, Irene Escolar, Jordi Mollà y la canaria Ana Wagener. La historia comienza con la pérdida inesperada de una hija y sigue a un padre que decide hacer justicia, adentrándose en una trama de corrupción y crimen organizado. Basada en la novela de Carlos Augusto Casas, Leones en invierno ha sido rodada en diversas localizaciones de Madrid y Gran Canaria.
Arriba Tutto marca el salto de José Mota a la dirección de largometrajes de ficción. Además de protagonizarla, coescribió el guion junto a Fernando Erre, Claro García y la canaria Marta González de Vega. Ambientada entre 1905 y tiempos de guerra, la película sigue a Michi, un hombre amargado que recupera la capacidad de asombro gracias a un suceso inesperado y al reencuentro con su amor de infancia, Conchita. Rodada en Gran Canaria, Castilla-La Mancha y Madrid, cuenta también con Karra Elejalde, Olivia Molina, Diego Anido y el joven debutante Pablo Cabello.
Además, protagonizada por Daisy Edgar Jones y Esmé Creed-Miles, y dirigida por Georgia Oakley (Blue Jean, Little Bird), llega a las salas Sentido y sensibilidad, una nueva visión de la emblemática historia de amor y sororidad de la novela de Jane Austen.
De otro lado, tras superar los 6 millones de dólares en taquilla en el mercado nipón se estrena en España El samurái y el prisionero, de Kiyoshi Kurosawa. Una historia de guerra, honor y redención desde la mirada de uno de los grandes maestros del cine japonés contemporáneo, que formó parte de la sección Òrbita del reciente Festival de Sitges.
Cine de animación
Tras 16 años de minucioso trabajo artesanal, LAIKA Studios, creadores de Los mundos de Coraline, presenta Wildwood: El bosque salvaje, una ambiciosa epopeya de fantasía en stop-motion, firme candidata a los Óscar. Acompañada por su leal amigo Curtis, Prue se adentra en un bosque mágico para rescatar a su hermano, secuestrado por una siniestra bandada de cuervos. Allí descubren un territorio habitado por criaturas extraordinarias y peligrosos personajes.
Por su parte, Superthings: La película lleva a la gran pantalla el popular universo de MagicBox, tras conquistar a millones de niños con sus coleccionables, juguetes y serie de televisión. Una gran aventura de animación, repleta de acción, humor y amistad, dirigida por Víctor Monigote, en la que tres amigos descubren un fragmento de Kazoom que fusiona su ciudad con el disparatado mundo de los Superthings.