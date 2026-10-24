cultura

Abraham Cupeiro trae este sábado al Teatro Leal ‘Resonando en el pasado’

La propuesta, a medio camino entre el concierto y el monólogo, se inscribe en la programación del Festival Reislas
El multiinstrumentista Abraham Cupeiro. / DA
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Abraham Cupeiro presenta en el marco del Festival Reislas su espectáculo musical Resonando en el pasado, un particular viaje por la historia de la humanidad a través de sus sonidos. El músico, compositor, investigador y constructor de instrumentos tenía previsto actuar el jueves y ayer en La Palma y Gran Canaria. Hoy sábado lo hace en Tenerife, en el Teatro Leal de Laguna (20.30 horas), y el domingo en Fuerteventura, en el Auditorio Insular (20.00 horas).

Resonando en el pasado no responde exactamente al formato de un concierto convencional. Es una propuesta en solitario a medio camino entre el concierto y el monólogo, en la que Cupeiro combina interpretación musical, divulgación, narración y humor para construir un recorrido por diferentes momentos de la historia y descubrir al público instrumentos procedentes de épocas y culturas diversas.

En este viaje histórico y musical aparecen el kárnix celta, el cornu romano, el shofar, el duduk armenio, instrumentos persas, el hulusi chino o la gaita irlandesa, muchos de ellos reconstruidos o recuperados por el propio Abraham Cupeiro.

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