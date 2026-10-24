Abraham Cupeiro trae este sábado al Teatro Leal ‘Resonando en el pasado’

Abraham Cupeiro presenta en el marco del Festival Reislas su espectáculo musical Resonando en el pasado, un particular viaje por la historia de la humanidad a través de sus sonidos. El músico, compositor, investigador y constructor de instrumentos tenía previsto actuar el jueves y ayer en La Palma y Gran Canaria. Hoy sábado lo hace en Tenerife, en el Teatro Leal de Laguna (20.30 horas), y el domingo en Fuerteventura, en el Auditorio Insular (20.00 horas).
Resonando en el pasado no responde exactamente al formato de un concierto convencional. Es una propuesta en solitario a medio camino entre el concierto y el monólogo, en la que Cupeiro combina interpretación musical, divulgación, narración y humor para construir un recorrido por diferentes momentos de la historia y descubrir al público instrumentos procedentes de épocas y culturas diversas.
En este viaje histórico y musical aparecen el kárnix celta, el cornu romano, el shofar, el duduk armenio, instrumentos persas, el hulusi chino o la gaita irlandesa, muchos de ellos reconstruidos o recuperados por el propio Abraham Cupeiro.