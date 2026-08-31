Abandonan un coche accidentado en un paraje natural de Canarias: “Se han producido vertidos contaminantes”

La Policía Local de Puerto del Rosario investiga este lunes el abandono de un vehículo accidentado en el cauce de un barranco situado en la costa oeste del municipio, entre la playa del Puertito de Los Molinos y la playa de Jarugo, en Fuerteventura. Los agentes detectaron vertidos de aceite y otros productos contaminantes tras inspeccionar el lugar.
El cuerpo municipal recibió el aviso sobre la presencia del vehículo en este paraje natural y desplazó una patrulla para comprobar la situación. Durante la inspección ocular, los agentes constataron que el coche habría sido abandonado de forma deliberada.
Vertidos de aceite en el cauce del barranco
Según ha informado la Policía Local, el abandono del vehículo ha provocado “vertidos de aceite y productos contaminantes” en el cauce del barranco. Los agentes advierten de que estos residuos pueden afectar al subsuelo y existe riesgo de contaminación de aguas subterráneas y marítimas.
La propia carrocería y otros elementos del vehículo también permanecen en el entorno natural, por lo que se han iniciado los trámites para retirar el coche del lugar a la mayor brevedad posible.
La Policía busca al titular del vehículo
Los agentes están realizando las pesquisas necesarias para identificar y localizar al titular del vehículo y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el abandono.
La investigación se centra en determinar si los hechos pueden ser constitutivos de un presunto delito contra el medio ambiente, contemplado en el artículo 325 del Código Penal.