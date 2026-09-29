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Se hunde un histórico atunero en el puerto de Arrecife: se construyó en 1965 y era uno de los seis que quedaban de la flota artesanal

Salvamento Marítimo intentó reflotar sin éxito la embarcación, construida en 1965 y una de las seis que quedan en la flota artesanal de cerco
Se hunde un histórico atunero en el puerto de Arrecife
Se hunde un histórico atunero en el puerto de Arrecife. | Lancelot Digital
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El atunero Monte Arballu se ha hundido este martes en el puerto de Arrecife, en Lanzarote, donde estaba atracado con una vía de agua que aún no se había reparado, según han informado fuentes del Consorcio de Emergencias de la isla.

Las fuentes han precisado que no hay que lamentar ningún daño personal, ya que no había nadie dentro de la embarcación.

Salvamento Marítimo ha intentado reflotar el barco en el muelle de Puerto Naos donde se encontraba, aunque sin éxito.

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Construido en 1965, el Monte Arballu es uno de los seis atuneros que quedan en la flota artesanal de cerco en Lanzarote, junto al Santuario Barquereño, Zeruko Eregiña, Izar Aklde, Cima de Oro y Ave Maria II.

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