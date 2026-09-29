El atunero Monte Arballu se ha hundido este martes en el puerto de Arrecife, en Lanzarote, donde estaba atracado con una vía de agua que aún no se había reparado, según han informado fuentes del Consorcio de Emergencias de la isla.
Las fuentes han precisado que no hay que lamentar ningún daño personal, ya que no había nadie dentro de la embarcación.
Salvamento Marítimo ha intentado reflotar el barco en el muelle de Puerto Naos donde se encontraba, aunque sin éxito.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha señalizado la zona y ahora tendrá que ser una empresa especializada la que intente sacar al barco del fondo de la dársena.
Construido en 1965, el Monte Arballu es uno de los seis atuneros que quedan en la flota artesanal de cerco en Lanzarote, junto al Santuario Barquereño, Zeruko Eregiña, Izar Aklde, Cima de Oro y Ave Maria II.