Gobierno de Canarias y Cabildo reclaman al Ministerio que resuelva sus problemas técnicos con el convenio de Los Llanos de Aridane antes de la próxima Comisión Mixta

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, han reclamado hoy al Ministerio de Política Territorial que apruebe la adenda del convenio de reconstrucción con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane antes de que se celebre la próxima Comisión Mixta a mediados del mes de octubre, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ha remitido toda la documentación solicitada hasta el momento y de manera reiterada, con todas las correcciones y exigencias de forma y contenido que ha ido reclamando el Ministerio de Política Territorial a lo largo del último año.
“Antes de que se celebre la Comisión, necesitamos saber de qué forma quiere el Ministerio que se le envíe la información, porque ya se le ha enviado de todas las maneras posibles, pero mantiene paralizada la liberación de fondos para continuar con la reconstrucción de vías y de infraestructuras”, planteó Nieves Lady Barreto, al tiempo que recordaba que el alcalde Javier Llamas solicitó al ministro hace diez meses una reunión entre los técnicos de ambas administraciones para desbloquear la tramitación, pero esa petición no ha sido atendida.
Sergio Rodríguez lamentó que el Ministerio ha tardado más de un año en entender cuál es el coste real de reponer todas las infraestructuras que se llevó el volcán y, aun así, ha decidido dejar fuera del convenio y, por tanto, sin fondos, varias obras asumidas hasta el momento en solitario por el Cabildo. “El dinero no es para el Cabildo, ni para los ayuntamientos, es para las personas, porque las infraestructuras son necesarias para que puedan reconstruir sus vidas”.
En este mismo sentido se pronunció el alcalde Javier Llamas, que recordó que Los Llanos de Aridane fue el municipio que mayores daños sufrió y advirtió que, sin el dinero del Gobierno de España, el Ayuntamiento no podrá seguir abriendo las pistas y caminos, “y si no hay pistas y caminos, no podemos dar licencias para que la gente reconstruya sus casas o sus fincas”.
En una rueda de prensa en la que también estaban los alcaldes de El Paso y Tazacorte, Eloy Martín y David Ruiz, respectivamente, la consejera Nieves Lady Barreto repasó todos los pasos dados desde 2022, cuando se firmaron los convenios individualizados del Ministerio de Política Territorial con el Cabildo y con cada uno de los ayuntamientos afectados para que el Gobierno de España asumiera el 50 por ciento del coste de la reconstrucción de infraestructuras, principalmente carreteras, pistas y caminos.
En el caso de Los Llanos de Aridane, el coste de reconstrucción se estimó en aquel primer momento, en la pasada legislatura, en 23,9 millones. Sin embargo, en 2024, cuando el Ayuntamiento inicia las obras de los caminos y pistas, aprecia que esa primera estimación está muy por debajo del coste real de las obras, que se recalcula en 33 millones, y solicita una actualización de precios que el Ministerio aprueba en diciembre de ese mismo año.
En julio de 2025, el Ayuntamiento rehace el listado de caminos y pistas e incorpora todos los que se quedaron fuera en el primer listado de 2022 y lo traslada al Ministerio con un nuevo cálculo de costes, que asciende a 98,7 millones. Este documento se llegó a enviar hasta tres veces, por reiteradas peticiones del Ministerio.
Ya en octubre de 2025 el Ministerio solicita al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane la documentación justificativa de las obras ejecutadas con los primeros 33 millones del convenio. La justificación de estas obras se impone como condición para transferir el resto de fondos estatales necesarios para la reconstrucción de infraestructuras. El Ayuntamiento responde ese mismo mes enviando toda la información requerida.
Tal y como detalló Nieves Lady Barrerto, a partir de ese momento, se produce un intercambio de correos y llamadas entre los técnicos de ambas administraciones respecto a la forma en la que debe remitirse la documentación, por lo que el alcalde Javier Llamas, preocupado por esta falta de avance que bloquea la justificación de los 33 millones e impide avanzar en la transferencia del resto del dinero que hace falta para seguir abriendo caminos y pistas, solicita primero por carta y después verbalmente al ministro Torres una reunión entre los técnicos de ambas administraciones que permita aclarar todas las dudas y desbloquear el proceso. Esta petición, a día de hoy, no ha tenido respuesta.
En febrero de 2026, en una vista del ministro a la isla, se le hace entrega, esta vez en mano, de un dosier con toda la información justificativa, sin embargo, el Ministerio vuelve a solicitar la misma información en marzo de marzo de 2026 y el Ayuntamiento la vuelve a remitir en junio.
En julio 2026, el Ministerio vuelve a pedir, de nuevo, la misma información y el Ayuntamiento contesta que ya está enviada, pero, igualmente, la vuelve a enviar. A finales de mes, el Ministerio vuelve a pedir información más detallada e introduce una nueva exigencia, que no había aparecido hasta el momento, relativa al formato del cartel informativo que hay que colocar en las obras.
Ante esta petición, y teniendo en cuenta que el Ministerio no aporta ningún formato de cartel ni se especifica tal formato en el convenio, los técnicos municipales han contestado proponiendo diferentes modelos de carteles que han sido rechazados.
El pasado viernes, 25 de septiembre, el Ayuntamiento ha vuelto a enviar toda la documentación requerida, con el máximo detalle de información, y una nueva propuesta de cartel de obra.