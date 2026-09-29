Dos accidentes complican la mañana en Tenerife: atascos en la TF-5 y TF-1

Dos accidentes de tráfico en Tenerife han provocado importantes retenciones a primera hora de este martes en las dos principales autopistas de la Isla, la TF-5 y la TF-1, ambas en dirección a Santa Cruz de Tenerife. Los dos siniestros se han saldado sin personas heridas.
En la TF-5, la colisión se ha producido a la altura de San Benito, en La Laguna, generando una importante congestión en plena hora punta. Las retenciones se extienden hasta la zona de Los Naranjeros, complicando la circulación hacia la capital tinerfeña.
El segundo accidente ha tenido lugar en la TF-1, también en sentido Santa Cruz de Tenerife. En este caso, el siniestro se ha registrado a la altura del enlace con la TF-4, provocando igualmente problemas de tráfico.
Los dos accidentes coinciden con uno de los periodos de mayor intensidad circulatoria de la mañana en las autopistas tinerfeñas.
Ante las retenciones registradas, se recomienda a los conductores extremar la precaución, mantener la distancia de seguridad y prestar atención a las condiciones de circulación.