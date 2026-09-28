Cae desde el tejado de una vivienda en Tenerife y queda inconsciente

Un hombre está grave tras caer accidentalmente desde el tejado de una vivienda en El Tanque, en Tenerife. El afectado tuvo que ser evacuado de urgencia en un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El accidente se produjo en torno a las 11.00 horas del pasado sábado. Tras la caída, el hombre quedó inconsciente, según la información facilitada por el SUC, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Los alertantes comunicaron lo sucedido a los servicios de emergencia y una médica coordinadora del SUC les indicó los primeros auxilios que debían prestar al afectado mientras se movilizaban los recursos sanitarios.
Ante la gravedad del accidente y la distancia hasta el centro hospitalario de referencia, la coordinación sanitaria activó desde un primer momento uno de los helicópteros medicalizados del SUC.
Hasta el lugar también se desplazó una ambulancia sanitarizada junto a un médico del Centro de Salud de Icod de los Vinos.
Evacuado de urgencia
El médico del centro de salud y un enfermero del SUC realizaron una primera asistencia al hombre, que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave.
Posteriormente, el helicóptero medicalizado tomó tierra en un punto próximo a la vivienda. Efectivos de bomberos trasladaron al médico y al enfermero de la aeronave hasta el lugar del accidente.
Los profesionales sanitarios trabajaron conjuntamente en la estabilización del herido antes de iniciar su evacuación.
Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado en la ambulancia sanitarizada hasta el lugar en el que esperaba el helicóptero. Desde allí fue evacuado de urgencia al Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde ingresó en estado grave.