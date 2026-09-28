Agulo recorre su paisaje rural a través de la mirada de José Aguiar

El paisaje agrícola, los productos de La Gomera y la obra de José Aguiar compartieron recorrido el pasado 13 de septiembre en Agulo. La iniciativa Agulo y Aguiar: paisaje agrario, producto e identidad propuso una ruta por el municipio para acercar el sector primario a nuevos públicos desde la cultura y el patrimonio.
La actividad, desarrollada dentro del programa Dinamiza Rural del Gobierno de Canarias, partió de El Charco y avanzó por algunos de los espacios vinculados al municipio y a la memoria del pintor: la iglesia de San Marcos, la Casa Aguiar y la plaza Leoncio Bento.
En cada parada, el territorio funcionó como parte del relato. El objetivo no consistía únicamente en recordar la trayectoria de José Aguiar, sino en utilizar su vinculación con Agulo para hablar también de la tierra, de quienes la trabajan y de unas producciones que forman parte de la identidad económica y cultural de La Gomera.
Durante el itinerario se ofrecieron microcatas de vinos con Denominación de Origen Protegida La Gomera con otros productos locales, integradas en el desarrollo de la propia ruta. Las degustaciones permitieron acercar a los participantes al origen de esas elaboraciones y al trabajo asociado al sector primario insular.
El paisaje de Agulo como hilo conductor
José Aguiar García nació en Santa Clara, Cuba, en 1895, en el seno de una familia originaria de Agulo que regresó posteriormente a La Gomera. El pintor mantuvo durante su trayectoria una estrecha relación con Canarias y desarrolló una obra en la que tuvo un peso destacado el muralismo.
La Real Academia Canaria de Bellas Artes sitúa su regreso familiar a Agulo en 1896 y destaca que, aunque Madrid se convirtió posteriormente en su residencia habitual, nunca perdió sus vínculos con Canarias. Su producción se conserva actualmente en instituciones como el Museo Municipal de Bellas Artes y el Casino de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de La Gomera, el Museo Reina Sofía o la Basílica de Candelaria.
La ruta adquiere además un significado particular en 2026, cuando se cumplen 50 años de su fallecimiento en Madrid en 1976. Esa efeméride permitió recuperar su figura no únicamente desde la historia del arte, sino también desde su relación con el municipio en el que creció y con el entorno rural gomero.
La iniciativa contó con un guion original elaborado por la compañía Contando Ando & Co. y reunió diferentes disciplinas artísticas. Isabel Bolívar, Miguel Ángel Granados, Antonio Conejo, Arón Morales, Mar Gutiérrez y Noah Granados participaron en una propuesta que combinó teatro, narración oral, música, silbo e ilustración.
Estas herramientas sirvieron para construir un recorrido en el que el patrimonio material y el inmaterial se encontraron con el producto de cercanía. El paisaje no quedó reducido a un escenario: fue presentado como el resultado de una relación continuada entre la población, la agricultura y las formas de vida del municipio.
Cultura y producto local para dinamizar el medio rural
Agulo y Aguiar forma parte de las tres iniciativas desarrolladas este año por el Ayuntamiento de Agulo dentro de Dinamiza Rural, una iniciativa del Gobierno de Canarias ejecutada por Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias) y dirigida a los 46 municipios del Archipiélago que cuentan con menos de 10.000 habitantes.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, destacó la buena acogida de Dinamiza Rural, que en esta edición prevé superar también el centenar de iniciativas desarrolladas en las islas antes de que finalice el año. “El programa permite que los municipios más pequeños impulsen propuestas propias para dar a conocer sus productos, apoyar al sector primario y generar actividad en torno a los recursos de su territorio. La iniciativa de Agulo muestra cómo la cultura y el patrimonio pueden acercar a nuevos públicos los orígenes de la actividad agraria y el trabajo de sus profesionales, así como el valor, la singularidad y la calidad de las producciones canarias”, señaló.
El programa comenzó en 2025 como parte de la estrategia del Gobierno de Canarias frente al reto demográfico y para impulsar el sector primario en los municipios rurales. En 2026 mantiene líneas vinculadas a la actividad agraria y pesquera, las producciones locales y la dinamización económica, social y cultural de estos territorios.
En Agulo, ese planteamiento se trasladó a una ruta que vinculó la figura de José Aguiar con el paisaje agrícola, los productos de cercanía y la actividad del sector primario del municipio.