Abren nuevas ayudas al alquiler de hasta 400 euros para estudiantes en Tenerife

El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha abierto una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para estudiantes universitarios y de ciclos formativos durante el curso 2026/2027. La línea cuenta con 60.000 euros de presupuesto y permitirá recibir hasta 400 euros por persona.
El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 20 de octubre. La tramitación deberá realizarse de forma electrónica y las personas interesadas tendrán que disponer de certificado digital.
La convocatoria aumenta además su dotación respecto al curso anterior. Los 60.000 euros reservados suponen 20.000 euros más, según ha informado el Consistorio.
Quién puede solicitar las ayudas al alquiler
Podrán concurrir los estudiantes que cursen alguna de las enseñanzas postobligatorias contempladas en las bases reguladoras y que cumplan los requisitos establecidos.
Entre las condiciones comunicadas por el Ayuntamiento figura estar empadronado en Santiago del Teide desde hace al menos seis meses.
Los solicitantes también deberán acreditar el alquiler de la vivienda mediante la documentación correspondiente, incluido el contrato de alquiler.
La cantidad que recibirá cada beneficiario dependerá del número de solicitudes que finalmente cumplan los requisitos. El presupuesto de 60.000 euros se repartirá entre ellos, con un límite máximo de 400 euros por persona.
Cómo y hasta cuándo se puede solicitar
Las solicitudes pueden tramitarse hasta el 20 de octubre de 2026 a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.
El Consistorio indica que para completar el procedimiento será necesario disponer de certificado digital.
La documentación, las bases y el resto de información de la convocatoria pueden consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santiago del Teide. La sede municipal incluye las ayudas y subvenciones dentro de su catálogo de procedimientos administrativos.