Un municipio del sur de Tenerife anuncia cortes de agua desde la próxima madrugada: estas son las zonas afectadas

Los vecinos y residentes de varios núcleos y complejos de Santiago del Teide, en el sur de Tenerife, deberán tomar precauciones con el uso del agua durante las próximas horas.
El Ayuntamiento del municipio ha difundido un aviso urgente emitido por la empresa concesionaria del servicio, Entemanser, en el que se comunica la interrupción temporal del suministro de agua potable debido a la ejecución de trabajos de mejora y mantenimiento en la red de distribución.
Según ha detallado la compañía, la suspensión del servicio comenzará a aplicarse la próxima madrugada y se prolongará hasta el mediodía del lunes, previsiblemente.
Áreas afectadas por el corte de suministro
El corte afectará de manera directa a los siguientes puntos del municipio sureño:
- Carretera general de Puerto de Santiago a Alcalá: concretamente en el tramo que se inicia desde la jefatura de la Policía Local.
- Complejos residenciales: los trabajos dejarán sin servicio a los complejos de Santa Bárbara, Santa Mónica y California.
Horarios del corte de agua
- Inicio del corte: a las 03:00 horas de la mañana.
- Restablecimiento del servicio: lunes, 1 de junio, a las 12:00 horas del mediodía.
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