Ruta del Almendro en Flor 2026 en Tenerife: este año llega con más tapas y menús

La iniciativa se amplía con la implicación de 12 comercios de la zona, que se suman a la campaña con productos relacionados con la floración del almendro
El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha sumado una nueva edición de la Gastro-Ruta al programa de la 29ª Campaña del Almendro en Flor 2026, una propuesta que se celebrará entre el 24 de enero y el 22 de febrero y que vuelve a poner en valor la gastronomía y el comercio local del municipio.

Durante estas semanas, 10 establecimientos de restauración situados en el casco de Santiago del Teide, Arguayo y El Retamar ofrecerán una selección especial de tapas, menús y desayunos, pensados tanto para los visitantes que se acerquen a disfrutar del evento como para los senderistas que participen en las rutas organizadas.

La iniciativa se amplía con la implicación de 12 comercios de la zona, que se suman a la campaña con productos relacionados con la floración del almendro, contribuyendo a enriquecer la experiencia y a dinamizar la actividad comercial durante estas fechas.

Establecimientos de restauración participantes

  • Bar Restaurante El Patio
  • Bar Parada
  • Cafetería Bar Soto
  • Cafetería Los Hermanos
  • Bar Cafetería Tropic II
  • Cafetería Tropic Arguayo
  • Higo Pico Flower Café
  • Restaurante La Casona del Patio
  • Bar Arepera KM 101
  • Bar Cafetería Plaza

Comercios adheridos a la campaña

  • Supermercado El Valle
  • Floristería El Valle
  • Taller Chapa y Pintura Luis
  • Mini Market Santiago del Teide
  • Tienda Mirely
  • Ferretería DaLuis
  • Lava de Canarias
  • Casa Aloe Vera y Artesanía
  • Supermercado La Venta
  • Estación de Servicios El Retamar
  • Gasolinera El Señor del Valle
  • Reyes del Azúcar (tienda online)
