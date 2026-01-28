Ruta del Almendro en Flor 2026 en Tenerife: este año llega con más tapas y menús

El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha sumado una nueva edición de la Gastro-Ruta al programa de la 29ª Campaña del Almendro en Flor 2026, una propuesta que se celebrará entre el 24 de enero y el 22 de febrero y que vuelve a poner en valor la gastronomía y el comercio local del municipio.
Durante estas semanas, 10 establecimientos de restauración situados en el casco de Santiago del Teide, Arguayo y El Retamar ofrecerán una selección especial de tapas, menús y desayunos, pensados tanto para los visitantes que se acerquen a disfrutar del evento como para los senderistas que participen en las rutas organizadas.
La iniciativa se amplía con la implicación de 12 comercios de la zona, que se suman a la campaña con productos relacionados con la floración del almendro, contribuyendo a enriquecer la experiencia y a dinamizar la actividad comercial durante estas fechas.
Establecimientos de restauración participantes
- Bar Restaurante El Patio
- Bar Parada
- Cafetería Bar Soto
- Cafetería Los Hermanos
- Bar Cafetería Tropic II
- Cafetería Tropic Arguayo
- Higo Pico Flower Café
- Restaurante La Casona del Patio
- Bar Arepera KM 101
- Bar Cafetería Plaza
Comercios adheridos a la campaña
- Supermercado El Valle
- Floristería El Valle
- Taller Chapa y Pintura Luis
- Mini Market Santiago del Teide
- Tienda Mirely
- Ferretería DaLuis
- Lava de Canarias
- Casa Aloe Vera y Artesanía
- Supermercado La Venta
- Estación de Servicios El Retamar
- Gasolinera El Señor del Valle
- Reyes del Azúcar (tienda online)