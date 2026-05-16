La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha abierto una investigación tras la localización de un trasmallo de grandes dimensiones en el fondo de la playa de Las Teresitas, según informa en su perfil oficial en la red social X. Se trata de un “arte de pesca prohibido” que fue detectado con varias especies atrapadas en su interior.
El hallazgo se produjo este sábado en la zona del acceso número 2 de la playa, a unos ocho metros de profundidad, donde se localizó una red de entre 40 y 60 metros de longitud. El aviso de un ciudadano permitió la activación del operativo para su retirada.
Un angelote y cuatro chuchos amarillos
Durante la intervención, los operarios encontraron atrapados en la red un angelote y cuatro chuchos amarillos.
En las labores de retirada y asistencia participaron agentes del Grupo Operativo y del Servicio de Anaga de la Policía Local, el Grupo Subacuático de Bomberos de Tenerife, Cruz Roja Española, con la embarcación del servicio de salvamento de la playa, y personal veterinario y técnico del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Tahonilla, dependiente del Cabildo de Tenerife.
En el mismo hilo en X, las autoridades han agradecido la colaboración ciudadana y la coordinación de los recursos participantes, señalando que estas acciones son fundamentales para proteger el entorno natural y la fauna marina.