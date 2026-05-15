Susto en el túnel de la Tres de Mayo: el 112 da la última hora del accidente

Un motorista de 51 años ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El incidente tuvo lugar este viernes en el túnel de la Tres de Mayo, un punto clave para la circulación de la capital tinerfeña.
Hasta allí se desplazaron de inmediato los diferentes recursos de seguridad y emergencias coordinados por el Gobierno de Canarias. El siniestro obligó al cierre de accesos al túnel este mediodía.
El percance tuvo lugar a las 14:26 horas. En ese instante, la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias recibió una alerta en la que se informaba de manera urgente sobre la caída de un conductor de motocicleta.
Según los testigos presenciales en la vía subterránea, el afectado requería asistencia de carácter sanitario debido al impacto contra la calzada.
Desde el centro coordinador de la administración autonómica se activó de forma inmediata el protocolo de actuación establecido para estos casos en las carreteras de lasIislas. Para garantizar una respuesta rápida y eficiente, el 112 procedió a la movilización de efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y del Servicio de Carreteras.
Al llegar al punto exacto del siniestro en la capital de la Isla, el personal sanitario de las ambulancias del SUC procedió a realizar la valoración y asistencia inicial del afectado. Según los datos oficiales facilitados por el equipo médico, el varón presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado en el momento de recibir las primeras atenciones sanitarias a pie de vía.
Una vez que el motorista fue estabilizado por los profesionales en el lugar del accidente, se procedió a su evacuación en una ambulancia de soporte vital básico con destino al Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde ingresó para recibir un diagnóstico definitivo.
Paralelamente, los agentes de la Policía Local personados en el interior del túnel de la Tres de Mayo procedieron a regular el paso de los vehículos que circulaban por la zona con el fin de evitar nuevos incidentes en cadena. Los miembros de las fuerzas de seguridad de la capital tinerfeña se encargaron de instruir el atestado correspondiente para esclarecer de forma exacta las circunstancias del suceso.
Por su parte, los operarios del Servicio de Carreteras acometieron con rapidez las labores de señalización de la zona afectada para proteger a los intervinientes que se encontraban operando en la calzada. Posteriormente, procedieron a la limpieza y despeje de la vía, retirando los restos del accidente y garantizando la pronta restitución de las condiciones normales de seguridad para el tráfico urbano.