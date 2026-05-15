Una submarinista, entre la vida y la muerte tras una inmersión en Lanzarote

Una submarinista de unos 50 años ha sido recuperada tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras realizaba una inmersión en la isla de Lanzarote.
Los hechos se registraron en la playa Los Fariones, ubicada dentro del municipio de Tías, donde el despliegue de los servicios de emergencia de la Isla resultó determinante para revertir la situación de extrema gravedad en la que se encontraba la afectada.
El incidente tuvo lugar en torno a las 15:09 horas. En ese momento, la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta de carácter urgente. En dicha comunicación se informaba de que una persona había sido rescatada del agua y precisaba asistencia médica inmediata tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante una actividad de submarinismo.
Desde el centro coordinador se activó de forma inmediata el protocolo de auxilio y se movilizaron los recursos sanitarios, de salvamento y de seguridad necesarios. En el dispositivo participaron el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Grupo de Emergencias y Salvamento-Asociación de Voluntarios en Emergencias y Rescate de Lanzarote (GES-Emerlan), la Guardia Civil y la Policía Local.
Los primeros en intervenir en el lugar de los hechos fueron los miembros del GES-Emerlan. El personal de este cuerpo de emergencias inició de manera inmediata las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) combinadas con la aplicación del desfibrilador externo semiautomático (DESA). Estas maniobras de soporte vital resultaron cruciales para mantener las funciones básicas de la paciente durante los primeros minutos.
A su llegada a la playa Los Fariones, el personal sanitario del SUC, que desplazó un contingente compuesto por una ambulancia medicalizada y dos de soporte vital básico, tomó el relevo en la asistencia. Los facultativos continuaron con la aplicación de técnicas avanzadas de reanimación hasta que lograron revertir la parada cardiorrespiratoria.
Una vez recuperado el pulso de la mujer, el equipo médico procedió a su completa estabilización en el interior de la ambulancia medicalizada. Debido a la gravedad del cuadro clínico inicial y el pronóstico grave con el que quedó registrada en la primera valoración, se determinó su evacuación urgente al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde ingresó para recibir atención médica especializada en el área de cuidados críticos.
En la zona de costa también se desplegaron de forma paralela los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Tías. Ambos cuerpos policiales prestaron una estrecha colaboración con el dispositivo sanitario para facilitar las labores de reanimación y el posterior traslado en ambulancia, además de encargarse de la instrucción de las diligencias correspondientes para dejar constancia legal del suceso.