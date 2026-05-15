La Policía Local intercepta a un conductor ebrio en Santa Cruz tras colisionar con 14 coches

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife investiga a un conductor, de 27 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras proceder a su detención cuando circulaba de forma anómala por la calle Febles Campos, en el barrio de Salamanca, y dejando a su paso un total de 14 vehículos destrozados.
Los hechos ocurrieron pasada la medianoche de este viernes, según han confirmado fuentes del cuerpo de seguridad policial, cuando los agentes recibieron varios avisos de vecinos de la zona. El vehículo fue impactando a su paso por la calle con otros coches estacionados, llegando incluso a arrancar las ruedas a varios de ellos.
Tras proceder a parar al autor de los hechos e identificarlo, la patrulla de la Unidad de Atestados le realizó las pruebas de alcoholemia, que sobrepasaban el límite legal permitido, por lo que se le imputa un delito contra la seguridad vial.
Asimismo, los agentes procedieron a notificar a los propietarios de los coches implicados en el siniestro los hechos, con el objetivo de recabar las correspondientes pruebas imputables al presunto autor de la múltiple colisión.