Denuncian a un concejal del PP en Arona por una presunta agresión a una menor

Los juzgados de Arona han recibido una denuncia contra el teniente de alcalde y concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento aronero, Luis Sierra Ladrero, y otras personas no identificadas, por una presunta agresión a una menor ocurrida el pasado año en el sur de Tenerife. El escrito, registrado el 8 de mayo de 2026, solicita al juzgado la apertura de diligencias por un presunto delito de lesiones previsto en el artículo 147.2 del Código Penal.
Según el documento, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, la parte denunciante sostiene que fue víctima de una agresión “por parte tanto del denunciado Don Luis Sierra Ladrero como por los otros individuos”, unos hechos que, según expone el escrito presentado ante el Tribunal de Instancia de Arona, estarían respaldados por grabaciones aportadas junto a la denuncia.
La representación legal de la parte denunciante solicita además que el juzgado cite a Luis Sierra Ladrero para que facilite la identidad del resto de personas que supuestamente participaron en los hechos denunciados.
El escrito remitido al juzgado también reclama que se libre oficio a la Comisaría Sur de la Policía Nacional para que remita las actuaciones, investigaciones y averiguaciones relacionadas con los hechos denunciados.
Fuerza Canaria exige la dimisión de Luis Sierra Ladrero
La denuncia ha provocado además reacciones en el ámbito político municipal. Fuerza Canaria reclamó este viernes la “dimisión inmediata e irrevocable” de Luis Sierra Ladrero como teniente de alcalde y concejal del Ayuntamiento de Arona.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la formación sostiene que el edil “no puede seguir un segundo más” en sus responsabilidades públicas debido a la “extrema gravedad” de las acusaciones conocidas.
Fuerza Canaria afirma que los hechos denunciados, relacionados, según la formación política, con una presunta agresión a una menor ocurrida en Los Cristianos el pasado año, fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional y posteriormente trasladados al juzgado de Arona.
La formación política añade que respetará el proceso judicial, aunque considera necesario exigir responsabilidades políticas mientras se esclarecen los hechos denunciados.
Asimismo, el partido ha pedido explicaciones públicas a la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, sobre lo sucedido y sobre si el grupo de gobierno adoptará alguna medida respecto al edil del Partido Popular.