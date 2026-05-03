El PSOE de Arona denuncia extintores caducados en edificios municipales

El PSOE de Arona ha denunciado recientemente la existencia de varios extintores caducados y sin las revisiones obligatorias en distintas instalaciones municipales, una situación que consideran “muy grave” por el riesgo que supone para usuarios, trabajadores públicos y patrimonio municipal.
El concejal socialista y exresponsable del área de Seguridad, Francisco Marichal, aseguró que se han detectado equipos contra incendios sin la inspección obligatoria en dependencias como centros de mayores, instalaciones deportivas, centros educativos e incluso en la propia Jefatura de la Policía Local.
“Estamos hablando de extintores que no llevan uno o dos meses fuera de plazo; en algunos casos, nos hemos encontrado con hasta dos años de caducidad y sin la revisión obligatoria. Es una situación inaceptable y una muestra más de la gestión improvisada y a base de parches”, señaló Marichal”.