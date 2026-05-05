El acceso al Polígono Industrial de Valle de Güímar gana en fluidez

El Cabildo de Tenerife ha finalizado con éxito las obras que han resuelto el colapso histórico en los accesos al Polígono Industrial Valle de Güímar, beneficiando a los más de 70.000 vehículos que transitan la zona cada día. Con una inversión de 3 millones de euros, esta actuación ha permitido eliminar los atascos y mejorar la movilidad, lo que ha sido una demanda histórica de los municipios afectados: Arafo, Güímar y Candelaria, así como de los empresarios y usuarios del propio polígono industrial.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó durante la inauguración que “este proyecto ha resuelto un problema histórico de tráfico en una zona con gran actividad económica, donde trabajan más de 5.000 personas y circulan 3.000 vehículos por hora, lo que causaba constantes retenciones”.
La obra incluye la creación de carriles directos, la instalación de nuevos ramales y el ensanchamiento de las rotondas en los enlaces con la autopista TF-1, incrementando la capacidad de la vía y permitiendo una circulación más fluida. “Gracias a esta obra, hemos conseguido mejorar la capacidad del enlace y dar respuesta a una demanda histórica de los tres municipios”, afirmó Dávila.
Eulalia García, consejera insular de Movilidad, también destacó los beneficios del proyecto: “La obra ha tenido un impacto directo y positivo sobre la competitividad del polígono y sobre el desarrollo económico de Tenerife”. Además, García mencionó que esta mejora ha permitido que empresas que antes no se querían instalar en la zona debido al tráfico ahora puedan hacerlo con la seguridad de un acceso más fluido.
Respaldo
Ramón Villalba, representante de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial del Valle de Güímar, también destacó el éxito de la intervención: “Lo que antes era un auténtico colapso se ha solucionado de manera urgente y eficiente gracias a la colaboración de las administraciones. Ahora, las empresas de la zona experimentan una mayor fluidez tanto para los trabajadores como para el transporte de mercancías”, señaló Villalba.
Francisco González, viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, también respaldó la actuación, destacando su ejecución en tiempo récord. “Esta obra ha sido clave para mejorar la movilidad en la zona y permitirá a las empresas operar con mayor competitividad. La colaboración entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias ha sido fundamental para que este proyecto fuera una realidad”, expresó González.
José Juan Martín, alcalde de Arafo, expresó su satisfacción con el resultado: “Este proyecto es un claro ejemplo de la colaboración exitosa entre el Cabildo, los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias. El trabajo conjunto ha sido fundamental para abordar este problema de tráfico que afectaba a todo el Valle”.
Carmen Luisa Castro, alcaldesa de Güímar, agradeció al Cabildo y al Gobierno de Canarias por haber dado respuesta a una demanda histórica. “Este polígono es el pulmón de los tres municipios y, con esta mejora, aseguramos que el acceso se ha vuelto más ágil, favoreciendo tanto a las empresas como a los residentes”, indicó Castro.
Jorge Baute, primer teniente de alcalde de Candelaria, destacó la importancia de la actuación en los accesos al polígono, asegurando que “hemos conseguido, con la colaboración de todas las administraciones, dar un paso importantísimo en la mejora de la movilidad”.
Rosa Dávila recalcó que “ante la problemática existente, el Cabildo propuso al Gobierno de Canarias un proyecto que los empresarios locales habían planteado, y nos encargamos de ejecutarlo directamente”, afirmó la presidenta.
“No tiramos la toalla!“
Dávila también hizo hincapié en que, a pesar de esta mejora, el Cabildo no se conforma con solo una intervención: “Seguimos trabajando y abordando los desafíos del tráfico de forma gradual. Este proyecto es un claro ejemplo de que sí hay soluciones. No tiramos la toalla y seguimos escuchando a quienes sufren los atascos para implementar soluciones efectivas y exitosas”.
Eulalia García señaló que la obra se ha llevado a cabo en fases, y detalló que la primera fase se completó el año pasado, con resultados visibles. “Ahora hay menos congestión, más seguridad y desplazamientos más ágiles para los 70.000 vehículos que pasan diariamente, de los cuales 5.000 son camiones y vehículos pesados”, explicó García.
La intervención ha incluido la creación de nuevos carriles directos y la ampliación de las glorietas de acceso al Polígono Industrial. “Todas estas medidas han desbloqueado uno de los principales nudos de tráfico de la isla y han facilitado los desplazamientos en un recinto industrial que alberga 300 empresas”, detalló García.
El Cabildo no se detiene aquí, argumentó la presidenta insular, “estamos trabajando en más proyectos en colaboración con el Gobierno de Canarias para seguir mejorando la movilidad en Tenerife. Este tipo de intervenciones, como en San Isidro o Las Chafiras, nos han permitido reducir los tiempos de desplazamiento de forma significativa”, concluyó Rosa Dávila.