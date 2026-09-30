Un hombre muere atropellado tras un accidente en la TF-1

Un hombre ha fallecido tras ser atropellado en la TF-1, a su paso por Adeje, después de un accidente de tráfico registrado durante la noche de este martes. El siniestro movilizó a Bomberos de Tenerife, sanitarios del SUC y Guardia Civil.
El suceso se produjo a las 21.01 horas, en la autopista del Sur, en sentido sur. Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, la alerta inicial comunicaba una colisión entre un turismo y una motocicleta.
No obstante, durante la intervención se constató que el ocupante del turismo había sido atropellado por otro vehículo, según detalla el parte de emergencias.
Los bomberos recuperaron el cuerpo
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife se desplazaron hasta el punto del accidente después de que el técnico sectorial realizara las gestiones necesarias para localizar con precisión el lugar del siniestro.
Una vez allí, los bomberos comprobaron que el ocupante del turismo había sufrido un atropello y procedieron a recuperar su cuerpo del lugar en el que había caído.
Por su parte, el coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tras recabar información de los alertantes, movilizó una ambulancia de soporte vital básico. También fueron activados un médico y un enfermero del centro de salud de Adeje.
A la llegada de los recursos sanitarios, los profesionales solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.
La Guardia Civil se encargó de regular el tráfico en la TF-1 y realizó el correspondiente atestado correspondiente.
Asimismo, personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife llevó a cabo labores de limpieza de la calzada.