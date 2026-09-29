Accidente grave en la TF-1: varios vehículos implicados y gran despliegue de bomberos

Un accidente de tráfico registrado este martes por la noche en la TF-1, a la altura de Los Menores, en Adeje, ha movilizado a un importante dispositivo de emergencias, con varios efectivos de Bomberos de Tenerife trabajando en la zona.
El siniestro se produjo poco después de las 21.00 horas en la autopista, en dirección a Santa Cruz de Tenerife, y en él estarían implicados al menos dos turismos y una motocicleta, según la información recabada inicialmente por DIARIO DE AVISOS.
Los servicios de emergencia mantienen a esta hora una amplia intervención en el lugar del accidente.
Amplio despliegue de bomberos en la TF-1
Hasta el punto se han desplazado numerosos efectivos y vehículos de Bomberos de Tenerife, que trabajan en una zona situada junto a la autopista.
Las primeras informaciones apuntan a que el operativo se concentra también en un barranco lateral a la TF-1. Se investiga si uno de los vehículos implicados pudo colisionar con la motocicleta y provocar que esta saliera de la calzada.
Este extremo, no obstante, permanece pendiente de confirmación oficial, al igual que el número de personas afectadas y su estado.
El accidente se localiza en el entorno de Los Menores, en el municipio de Adeje, en sentido Santa Cruz.